Kotešová utrhla šnúru Gbelian. Belá bez divákov zvýšila náskok, Pažický zachránil Višňové

Komentáre k zápasom 20. kola V. ligy.

Siedme jarné kolo prinieslo v mimoriadne vyrovnanej piatej lige zaujímavé výsledky. Gbeľany stratili na jar prvé body. V zápase, v ktorom mohli padnúť viac ako dva góly, sa o to postarala Kotešová. Hosťom sa podarilo vyrovnať deväť minút pred koncom z jedenástky. Tú mohli zahrávať aj domáci, ale po dvoch sporných okamihoch v šestnástke zostala píšťalka rozhodcu nemá.

Zaváhanie Gbelian využila Belá, ktorá odskočila tabuľkovému susedovi na rozdiel štyroch bodov. Belej v zápase proti Predmieru chýbalo až 9 (!) hráčov základnej zostavy, napriek tomu dokázali zverenci Jána Holúbeka zvíťaziť. Tri body bralo aj Višňové, ktoré gólom Pažického zvíťazilo v Radôstke. Na Kysuciach sa nedarilo Varínu, ktoré prehralo vo Vysokej 3:0.

Naplno opäť nebodovali posledné dve mužstvá piatej ligy. Rajec doma nestačil na Bitarovú a aspoň o jeden bod prišlo Strečno v Skalitom v závere zápasu.

POZOR! Od jarnej časti sme si pre vás pripravili jednu novinku. V článku nájdete mená hráčov, ktorí podľa trénerov najviac zaujali v 20. kole V. ligy. Ktorým futbalistom sa dostalo tejto pocty?

V. liga skupina A - 20. kolo

OFK Kotešová – ŠK Gbeľany 1:1 (0:0)

Góly: 69. J. Tabak – 81. M. Jadroň (z 11m). ŽK: R. Kendy, E. Valášek, A. Škubák, J. Tabak – Martin Belaník, M. Šupej. Rozhodoval Osvald, 120 divákov.

DOMÁCI: A. Škubák – R. Daniš, E. Valášek, M. Krajči, J. Jánošík, D. Majerčík, Ľ. Čikota, R. Kendy, P. Stískala (62. J. Litvík), J. Játy, J. Tabak.

HOSTIA: J. Kasman – J. Jadroň, M. Jadroň, M. Gašper, M. Hodoň, F. Novosad, A. Halaji (60. M. Miček), Martin Belaník (88. T. Kašjak), M. Kabašta, M. Šupej, L. Kováčik (60. F. Gašperík).

Prvých 15 minút bolo z oboch strán opatrných, domáci postupom času prevzali iniciatívu a vytvorili si sľubné príležitosti na skórovanie. Najskôr strieľal Játy vonkajším falšom, tesne minul vinkel. Hostia následne zahrávali štandardku zboku ihriska, po ktorej Kabašta trafil brvno. Do ďalších dobrých príležitostí sa opäť dostali domáci. V skrumáži v 16-tke Játy trafil v páde na zemi do Kasmana. Ďalšia skrumáž vznikla po rohu, nasledovalo veľa dorážok, ale ani jedna z nich neprešla do brány. Za zmienku stojí aj Játyho únik po krídle, ale trafil iba bočnú sieť.

Po zmene strán hrali domáci naďalej aktívne. Majerčík mal dobrú príležitosť, ale nevyriešil to ideálne. Kotešovej sa predsa len podarilo otvoriť skóre zápasu.