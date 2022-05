Zobral na seba vodcovskú úlohu, strelil 39 gólov. Šimon Petráš: Baráž je úplná hlúposť

Nedávno skončená hokejová sezóna očami najproduktívnejšieho hráča.

ŽILINA. Žilinským hokejistom sa ani druhý rok po sebe nepodarilo splniť deklarovaný cieľ – postup do extraligy. Káder bol na prvoligové podmienky a pravidlá postavený slušne. Jeho súčasťou bol aj útočník Šimon Petráš, ktorý sa so 73 bodmi (39+34) v 57 zápasoch stal najproduktívnejším hráčom.

„Všetci vieme, že minulá sezóna nedopadla, ako mala. Cítil som potrebu napraviť to a vyskúšať to znovu. Vnútorne som cítil, že by sa patrilo tu ešte rok zostať,“ povedal na úvod, prečo sa v júni minulého roka opäť dohodol s vedením Vlkov.

Už pred začiatkom súťažného ročníka vedel, aké očakávania budú od neho tréneri mať. „S touto úlohou som bol stotožnený a rád za ňu. Musím sa im poďakovať za to, že mi dôverovali. A dúfam, že som ju počas sezóny aj splatil. Skončený ročník bol z mojej strany dobrý,“ povedal.

„Ale verím, že budem hrať podobnú rolu ako tu. Tento ročník v Žiline mi dal veľmi veľa. Hral som vo všetkých herných situáciách, bol som prvou voľbou. Trénerom patrí veľké poďakovanie.“

Šmida, Cíger, Jakubík, Halama či Macek. Aj títo útočníci sa v prvom útoku popri Šimonovi Petrášovi vystriedali. Môžeme povedať, že najproduktívnejší žilinský hokejista bol stálicou prvého útoku.

„Od začiatku sezóny bolo jasné, že sa hľadá ku mne prvý center. Počas ročníka sa podarilo priviesť Marca Halamu, za čo som bol osobne veľmi rád, pretože sa dobre poznáme a veľa času sme strávili aj v reprezentáciách. A už tam nám to spolu sedelo. Odkedy prišiel, aj ja som sa bodovo viac presadzoval,“ pridal svoj pohľad.

Tréneri ich držali na uzde

Po roku si Žilinčania opäť zopakovali suverénnu základnú časť, ktorú ovládli s 25-bodovým náskokom pred druhou Skalicou. „Začiatok sezóny je vždy ťažký. Zvlášť vtedy, keď je nový hlavný tréner. Trošku sme zmenili systém hry. Oproti predchádzajúcemu roku sme mali novú, mladšiu obranu. Bol potrebný čas, aby veci do seba zapasovali, neustále sme na sebe pracovali,“ vravel Petráš.

“ Tento ročník v Žiline mi dal veľmi veľa. „ Šimon Petráš

Výsledkom toho bola fantastická, viac ako štyri mesiace trvajúca šnúra 35 víťazných zápasov v rade. „Bola odzrkadlením toho, že to tu bolo dobre nastavené a že sme tvrdo pracovali. V šatni sme to vôbec neriešili, nesústredili sme sa na to. Tréneri nás držali na uzde, stále sme pracovali a nepoľavili. Podobný kúsok asi tak skoro nikto nezopakuje,“ dodal.

Super finálová séria

Kvalita žilinského mužstva sa potvrdila aj v play-off. Zverenci Stanislava Škorvánka zvládli v najkratšom možnom čase prejsť cez Modré krídla Slovan a Topoľčany. Šimon Petráš nehral v oboch zápasoch na ľade Topoľčian. Prečo? „V druhom domácom zápase mi súper v súboji prerezal korčuľou miesto nad achilovkou a doktor mi to musel zašiť. Nechcel som riskovať, že by sa mi to v Topoľčanoch mohlo roztrhnúť,“ vysvetlil.

Vo finálovej sérii proti Martinu sa Petráš zapísal do gólovej listiny až vo štvrtom zápase. V piatom zase strelil oba góly Vlkov v riadnom hracom čase predtým, ako ho rozhodol Safaraleev. A v treťom a štvrtom súboji v napínavých nájazdových rozuzleniach taktiež skóroval.

„Bola to super séria, nemuseli sme ďaleko cestovať. Divácka kulisa bola vynikajúca, fanúšikovia si to museli užiť. My na ľade sme si to užívali tiež. Vo všetkých prípadoch sme zvíťazili v extračase, čo pri víťazovi základnej časti nebýva zvykom. Ukázala sa psychická odolnosť tímu. Fyzicky to bolo veľmi náročné, Martin sa na nás takticky dobre pripravil,“ vravel Petráš.