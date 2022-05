Krvou poznačené derby Štiavnik - Bytča rozhodlo slnko. Možucha skončil na urgente

O víťazovi rozhodol kuriózny gól, Samuel Pastorek putoval po likvidačnom faule pod sprchy.

V Štiavniku sa hral dobrý zápas, ktorý poznačil tvrdý zákrok Pastoreka na domáceho kanoniera Možuchu (vpravo). Takto vyzeral útočník Štiavnika tesne po zápase. V sobotu večer navštívil urgent, kde mu urobili tri stehy. (Zdroj: Koláž MY (Matej Martinčo)

ŠTIAVNIK. Slušná divácka kulisa, zakrvavený kanonier, červená karta, kuriózny gól. Jednoducho derby, ako sa patrí. V ťaháku 19. kola I. triedy ObFZ Žilina zvíťazila Bytča na pôde Štiavnika 1:0.

Skóre mohol otvoriť už vo 4. minúte Lulák, ale Škrobák dobre zakročil. Na druhej strane to v priebehu pár minút dobre skúšal na Mištríka Filo. Nepríjemný futbalový moment videli diváci v 26. minúte. Domáci kanonier Možucha sa snažil loptu spracovať hlavou, ale hosťujúci Pastorek zdvihol kopačku príliš vysoko a trafil Možuchu kolíkmi priamo do tváre. Rozhodca mu najskôr ukázal žltú kartu, ale po tom, čo Možuchov dres zalialo množstvo krvi, Pastoreka vylúčil.

Jediný gólový moment videlo 400 prítomných divákov v 41. minúte. Kardoš zahral priamy kop z väčšej vzdialenosti priamo na bránu. Brankárovi Mištríkovi však svietilo slnko rovno do tváre a neodhadol trajektóriu strely, ktorá skončila za jeho chrbtom.

V druhom dejstve sa najskôr Štiavnik nevedel dostať k väčšiemu tlaku. Ten sa mu podarilo vyvinúť v záverečných 25 minútach. V dobrých príležitostiach sa ocitli Možucha či Šutara, ale vyrovnať sa im nepodarilo. Na opačnej strane mohol skórovať Kucej, ale zoči-voči Mištríkovi neuspel. V dôležitom zápase z hľadiska tabuľkového postavenia brala v derby tri body Bytča.

ŠK Štiavnik - MFK Bytča 0:1 (0:1) Góly: 41. M. Kardoš. ŽK: L. Kostelný, M. Bambúch, T. Mištrík - M. Kardoš, T. Podmalík. ČK: 26. S. Pastorek (Bytča). Rozhodoval Sebök, 400 divákov. DOMÁCI: M. Mištrík - J. Šutara, L. Kostelný, T. Mištrík, Š. Milúch, J. Všelko, M. Bambúch, T. Hujo, J. Možucha, I. Lulák (71. J. Gajdoš), M. Hujo (71. M. Valúch). HOSTIA: T. Škrobák - D. Lojdl (62. T. Podmalík), J. Lončík, V. Pečovský, M. Filo (29. M. Kardoš), M. Vozár, S. Pastorek, M. Králik, P. Špánik, J. Kucej (90. M. Hudec), J. Tomanica.

Viktor Pečovský: Zápas mal náboj a emócie

Celý zápas odohral v Štiavniku aj bývalý hráč MŠK Žilina Viktor Pečovský. Po vystriedaní Mareka Fila v 29. minúte prebral po ňom kapitánsku pásku. „Bol to náročný zápas, zvlášť po červenej karte, ktorú sme dostali. V druhom dejstve domáci zariskovali, vysunuli viac hráčov hore. Problém nám robili dlhé lopty. Malo to svoj náboj a emócie, čo je podľa mňa fajn,“ povedal nám po zápase.

Základom ubránenia viac ako hodinového oslabenia bola pevná defenzíva. „To bol základ. Sme radi za udržanú nulu,“ teší Pečovského.

Meno bývalého slovenského reprezentanta nie je na dedinských trávnikoch nové. Prednedávnom pôsobil vo štvrtoligovom Makove. „Viac-menej som vedel, do čoho idem. Chodil som sa pozerať na zápasy v týchto súťažiach. Rolu u mňa zohralo cestovanie, mám to blízko domov. Som rád, že som v kolektíve ako hráč. Predsa len, ako tréner je to niečo iné,“ doložil.

A ako zvláda skĺbiť povinnosti v MŠK Žilina s tými v Bytči?