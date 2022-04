Martin Jendruch z Višňového: Po operácii mu to gólovo sype v každom jarnom zápase

Dohrávka, ktorá sa hrala bez divákov, priniesla prvý Žingorov jarný gól, potvrdenú Jendruchovu streleckú formu, päť gólov, penaltu a futbal slušnej úrovne.

BELÁ. Šláger dohrávky 16. kola V. ligy sa hral v Belej, ktorá privítala Višňové. V zaujímavom stretnutí slušnej úrovne padlo päť gólov a z víťazstva 3:2 sa nakoniec radovali domáci futbalisti.

V prvom polčase sa do streleckej listiny dvakrát zapísal kanonier Peter Mintách. V prvom prípade ťažil z výbornej Ševčíkovej prihrávky, v druhom sa po peknej Švecovej uličke pohral s brankárom hostí Kováčom. A keď v 54. minúte zvýšil na 3:0 z pokutového kopu Žingora, zdalo sa, že je rozhodnuté.

Višňové však zápas zdramatizovalo gólmi Žitníka s Jendruchom. Na vyrovnanie však už zverencom Dušana Paura čas nezostal.

Po záverečnom hvizde sme sa porozprávali s útočníkom Višňového Martinom Jendruchom. Ten sa na jar gólovo presadil v každom kole (postupne Rajec, Bitarová, Kotešová, Stará Bystrica a Belá). Tešiť ho to môže dvojnásobne, pretože od začiatku septembra Višňovému chýbal pre zranenie vonkajšieho menisku, kvôli ktorému musel podstúpiť operáciu.

Ako hodnotíte duel proti Belej?

Myslím si, že zápas sme emočne nezvládli. Aj také stretnutia bývajú. Chalani z Belej odmakali tento duel na jednotku. Snažili sme sa ukázať, čo je v nás. Žiaľ, nevyšlo to. Ideme ďalej. Sezóna je dlhá, môže sa stať hocičo.

Čím to bolo, že ste hrali lepšie až za stavu 3:0?

Chceli sme zapnúť skôr (úsmev). Ale stáva sa. Zápas sme odmakali, nedali sme hlavy dole. Myslím si, že v druhom polčase to bolo vidieť. Nezvládli sme to, ale treba ísť ďalej so vztýčenými hlavami. Ukázali sme, že vieme hrať futbal. Zapli sme až v posledných 20 minútach, ale aj také stretnutia bývajú. Predsa len, stál proti nám ťažký súper. Je vidieť, že majú natrénované, nabehané. Klobúk dole pred chalanmi z Belej.

Ako hodnotíte doterajšie výkony mužstva v jarnej časti?

V takejto lige je každý zápas ťažký. Emócie sú veľká vec a aj v predchádzajúcich zápasoch sme to z tohto pohľadu nezvládli.

Po nedeľnom zápase proti Vysokej nad Kysucou vás čaká šnúra štyroch zápasov vonku, čo nebude určite jednoduché.

U každého súpera sa hrá ťažko. Treba makať, chodiť na tréningy, snažiť sa a výsledky sa dostavia.

“ Emócie sú veľká vec a aj v predchádzajúcich zápasoch sme to z tohto pohľadu nezvládli. „ Martin Jendruch

Po jesennom zranení ste podstúpili operáciu. Je už všetko v poriadku?

Už od zimnej prípravy je to v pohode. Ešte v prvom jarnom zápase proti Rajcu to bolo také, že som sa bál. Teraz už viem, že to drží. Môžem na sebe ďalej makať, čo ma teší.

Ako hodnotíte vaše doterajšie pôsobenie vo Višňovom? Na jar ste skórovali v každom zápase.

Hrá sa mi dobre. V prvom rade však chcem, aby bol produktívny tím. To, že sa darí mne, je jedna vec. Ale chcem, aby sa darilo aj chalanom okolo mňa. Snažím sa góly aj pripravovať. Dôležité sú víťazstvá. Aj môj dnešný gól - je to taká čerešnička na torte, ale nie som spokojný, pretože výsledok nie je podľa našich predstáv.

Jozef Žingora premieňa pokutový kop a strieľa svoj prvý jarný gól. (zdroj: Matej Martinčo)

Na to, že Višňové má jedno z najmladších mužstiev v súťaži, dokáže držať krok s favoritmi. Čo na to hovoríte?

Skúsenosti hrajú podľa mňa veľkú úlohu, zvlášť v takejto súťaži. My mladí hráči sa máme ešte veľa čo učiť od tých skúsenejších. Máme veľmi dobrého kapitána, ktorý nám dnes chýbal, čo bolo vidieť. A práve skúsenosti v takýchto vypätých zápasoch sú potrebné.

Aké sú v tejto sezóne ambície Višňového?

Po tomto zápase je to také kostrbaté. Postup je dôležitý pre každý tím, aj pre nás. Tabuľka je veľmi nabitá, medzi mužstvami na vrchu tabuľky je rozdiel pár bodov. Stále máme o čo hrať, postup je reálny. Aj keď to jarnými výsledkami zatiaľ tak nevyzerá. Urobíme všetko preto, aby sme sa dostali na postupové miesta.

Bez divákov pre trest Zápas medzi Belou a Višňovým sa odohral bez divákov. Prečo tomu tak bolo, vysvetľuje tréner ŠK Belá Ján Holúbek. „Žiaľ, vo veľmi nervóznom zápase proti Čiernemu došlo k strkaniciam medzi divákom a rozhodcom. Trošku sme organizačne zlyhali. Disciplinárna komisia nám zatiaľ pozastavila činnosť, takže sme museli hrať bez divákov. Je to škoda, pretože na tento šláger sa chystalo veľa ľudí z oboch táborov,“ povedal tréner vedúceho celku V. ligy.

Prvý Žingorov jarný gól Jozef Žingora bol po jesennej časti s 13 gólmi najlepším strelcom Belej, ale aj piatej ligy. Mladému futbalistovi to tam však na jar nechcelo padnúť. V zápasoch proti Radôstke, Strečnu, Varínu ani Čiernemu sa do streleckej listiny nezapísal. Až prišla 54. minúta a pekné gesto kapitána Belej Mareka Ševčíka. „Jožko Žingora sa na jar trošku strelecky trápi, aj keď je to v zápasoch z jeho strany veľmi dobré. Marek Ševčík vedel, že sa potrebuje strelecky chytiť a veľmi nezištne mu ponúkol zahrávanie penalty, ktorú premenil. Veríme, že sa znovu rozstrieľa a vráti sa na čelo tabuľky strelcov,“ povedal Ján Holúbek.