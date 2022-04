Rektor Žilinskej univerzity v Žiline odovzdal udelené tituly za prínos v oblasti vedy a vzdelávania

Slávnostného podujatia sa zúčastnili aj rodinní príslušníci ocenených osobností.

ŽILINA. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) boli 21. apríla 2022 odovzdané dekréty čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Márii Rostášovej, PhD. a prof. Ing. Petrovi Cenkovi, CSc. Atribúty titulu „doctor honoris causa“ získali medzinárodné osobnosti vedy a výskumu: prof. Elvira Nica, PhD., MA z Ekonomickej univerzity v Bukurešti a prof RNDr. Ivan Glesk, DrSc. z University of Strathclyde, Glasgov.

Čestný titul „profesor emeritus“ bol udelený prof. Ing. Márii Rostášovej, PhD., odborníčke na marketing a manažment služieb so zameraním na poštové služby a vzdelávanie. Má 35 ročné skúsenosti s vedeckovýskumnou a pedagogickou činnosťou a riešila aj aktuálne úlohy praxe vo viacerých oblastiach poštových podnikov a verejných inštitúcií. Do výskumu na Katedre spojov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) a v podmienkach Slovenska prinášala nové a kreatívne témy, poznatky z výskumu prezentovala v Európe, Japonsku a USA. Riešila alebo koordinovala viaceré externe financované domáce i zahraničné výskumné a vzdelávacie projekty (v rámci schém Tempus-Phare IB, Phare CBC, Interreg, 5. rámcový program EÚ). Prof. Rostášová rozvíjala svoju odbornosť aj v spolupráci s inštitúciami verejnej správy, najmä so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK). Bola pri vzniku vedecko-technologického parku Žilina, ktorý viedla ako riaditeľka 5 rokov. Venovala sa aj kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a spolupodieľala sa na formulovaní SMART stratégie kultúry v ŽSK. Na Katedre spojov FPEDAS UNIZA sa venuje pedagogickej i publikačnej činnosti.

Čestný titul „profesor emeritus“ bol udelený aj prof. Ing. Petrovi Cenekovi, CSc., ktorý v rokoch 1991 – 1994 pôsobil ako prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky UNIZA a v rokoch 2001-2014 zastával funkciu profesora. Prispel k vzniku viacerých študijných programov a odborov na Fakulte riadenia a informatiky (FRI UNIZA), ktorých bol aj garantom (napr. riadenie dopravných systémov). Odborná a výskumná činnosť prof. Cenka bola zameraná na uplatnenie matematických metód, výpočtovej techniky a technickej kybernetiky najmä v dopravných aplikáciách. Jeho inovatívny prístup mal veľký medzinárodný ohlas, u zahraničných partnerov absolvoval dlhodobé stáže. Viac než 10 rokov bol reprezentantom UNIZA v Transportation Research Board, Washington, U.S.A a v Universities for Democracy, Memphis, U.S.A. Prof. Cenek bol zodpovedným riešiteľom aj riešiteľom viacerých národných i medzinárodných projektov. Na FRI UNIZA pokračuje aj v konzultačnej činnosti výskumných projektov.

Prof. Elvire NICA, PhD., MA bol udelený titul „doctor honoris causa“ za vynikajúce celoživotné vedecké, odborné a pedagogické výsledky a za dlhoročnú spoluprácu s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA). Elvira NICA je medzinárodne uznávanou osobnosťou predovšetkým v oblasti ekonomiky a manažmentu podnikov, manažmentu ľudských zdrojov vo verejnej správe, manažmentu verejného obstarávania a smart cities. Je členkou viacerých redakčných rád renomovaných časopisov, výskumných organizácií a profesijných združení. Počas svojej kariéry pôsobila aj ako hlavný radca ministra poľnohospodárstva Rumunska pre ľudské zdroje. V súčasnosti pôsobí ako dekanka Fakulty verejnej správy na Ekonomickej univerzite v Bukurešti a hlavná výskumná pracovníčka Center for Human Resources and Labour Studies at AAER, New York City, NY, United States. Jej budúcou víziou spolupráce s UNIZA je napríklad zapojenie vybraných zamestnancov UNIZA do edičnej a vydavateľskej práce Addleton Academic Publishers New York a pomoc pri komplexnej akreditácii univerzity.

Titul „doctor honoris causa“ udelila Vedecká rada UNIZA prof. RNDr. Ivanovi Gleskovi, DrSc. za rozvoj poznania v oblasti fotoniky a za dlhoročnú spoluprácu s FEIT UNIZA. Ivan Glesk patrí medzi najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti fyzikálno-technických vied. Má významné zásluhy v rozvoji vedy a techniky v oblasti kvantovej elektroniky a optiky a optických komunikačných systémov. Pôsobí viac ako 30 rokov v zahraničí, pričom mimoriadne aktívne pomáha zapájať slovenských vedcov do špičkovej medzinárodne uznávanej svetovej vedy. Od roku 2007 pôsobí na University of Strathclyde, Department of Electronic and Electrical Engineering, Glasgow, UK, ako profesor širokopásmových komunikačných systémov. Je IEEE Senior Member, člen európskej optickej spoločnosti. Výskumné skúsenosti profesora Gleska možno nájsť v oblastiach ako napríklad vláknová optika, biofotonika, elektronika, ultarýchle laserové systémy, aplikácie LIDARov, tekuté kryštály, umelá inteligencia a strojové učenie. Medzi najdôležitejšie výsledky jeho výskumu patrí, okrem mnohých iných, TOAD – nový, ultrarýchly, plne optický demultiplexer, schopný prevádzky pri ~1 Tbit/s.

Slávnostného podujatia Vedeckej rady rozšírenej o Vedeckú radu FPEDAS UNIZA a Vedeckú radu FEIT UNIZA sa zúčastnili aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR, rektor a prorektori Bucharest University of Economic Studies z Rumunska a rodinní príslušníci ocenených osobností.