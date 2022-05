V Tepličke volali dvakrát záchranku. Bánová aj Stráňavy zvíťazili v šlágroch na nulu

Komentáre k zápasom 21. kola III. ligy a 19. kola IV. ligy.

Zápasmi 21. kola III. ligy a 19. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží.

V zápase tabuľkových susedov v III. lige zvíťazila Bánová nad Oravským Veselým 2:0 vďaka dvom gólom Konečného. Vo IV. lige v dôležitom stretnutí vyhrali Stráňavy nad Makovom 2:0 a dotiahli sa na svojho súpera v tabuľke na rozdiel jedného bodu.

Ďalšie body stratila Teplička nad Váhom, ktorá remizovala so Žabokrekmi 1:1. Zápas poznačili dva nepríjemné momenty, kedy museli do obce v blízkosti Žiliny volať záchranku. Tri body si pripísala Rosina, ktorá uspela na ihrisku Belej-Dulíc po výsledku 4:2.

Článok pokračuje pod video reklamou

III. liga Stred

MFK Dolný Kubín – FK Čadca 4:1 (0:0)

Góly: 49.,62. a 81. M. Bobček, 78. M. Otruba (z 11m) – 86. T. Dyroff. Bez kariet. Rozhodoval Foltán, 150 divákov.

DOMÁCI: J. Červeň – G. Karas (46. L. Lupták), P. Sopúch, M. Ončák (81. A. Jurík), M. Janec, F. Kolorédy, A. Hojo (81. J. Butkaj), K. Lukáčik (73. K. Gálik), P. Bača (81. E. Murín), M. Bobček, M. Otruba.

HOSTIA: D. Bobok – D. Prívara, T. Tlelka, R. Gomola (86. R. Putyra), D. Rucek, F. Pagáč, T. Pohančeník, T. Dyroff, M. Samuhel (61. V. Krenželák), Š. Jarabek (66. P. Zubka), M. Šmahajčík (79. O. Mitrenga).

Prvopolčasový tlak domácich zvládala Čadca na výbornú, dobrým bránením ustála viacero nebezpečných situácii, ktoré vznikali tak, ako je na Orave zvykom – po štandardkách alebo rohoch. Hostia pohrozili ďalekonosnými strelami, no v prvom dejstve gól nepadol.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Krvou poznačené derby Štiavnik - Bytča rozhodlo slnko. Možucha skončil na urgente Čítajte

No kým v prvom nie, v druhom ich bolo až päť. Hneď v 49. minúte zbehol po rohovom kope na prvú tyč Bobček a center pätičkou tečoval do brány – 1:0. Po hodine hry dal Rucek Bobokovi malú domov, lenže slabú, Bobček ju v plnom šprinte dobehol a zoči-voči gólmanovi napálil k žrdi – 2:0. V 78. minúte Bobček zas a znova vyčkával na center pri bližšej žrdi, rozpútal trmu-vrmu, hostia pri pokuse o odkop trafili jeho nohu, hráč Kubína skúsene spadol a rozhodca mal iba jednu možnosť. Otruba štýlom „sila je cesta“ z bieleho bodu skoro urval stred sita – 3:0. Strelec tretieho gólu v 81. minúte nabehol medzi Prívaru a Tlelku, trielil sám na bránu, Bobok jeho zakončenie vyrazil, dorážku ešte zblokoval obetavý zákrok obrany, ale do tretice všetko dobré a Bobček sa tešil z hetriku – 4:0. Päť minút pred koncom skorigoval po dobrej akcii a ešte lepšej lopte do krídelného priestoru Dyroff, ktorý z uhla prestrelil Červeňa – 4:1.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Hetriky Bistiaka, Adamčíka a Hrobárika. Terchová ako prvé mužstvo porazila Ovčiarsko! Čítajte

TJ Jednota Bánová – TJ Tatran Oravské Veselé 2:0 (2:0)

Góly: 11. a 33. R. Konečný. ŽK: Ľ. Horecký – J. Jurky, A. Macejko, A. Kmeť. Rozhodoval Halfar, 200 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Ďurana, A. Bechný, J. Mráz (79. W. Junior Oliveira De Andrade), B. Gluvić (87. T. De Oliveira), D. Labovský, R. Konečný (79. S. Prášek), M. Dusa, S. Bičan (60. Š. Káčer), Ľ. Horecký, M. Zavadzan.

HOSTIA: T. Frühwald – L. Ondrek, J. Luka, A. Kmeť, M. Hvoľka (72. M. Šnirc), T. Ťapaj, K. Ratica (46. L. Janič), A. Macejko, M. Šmiheľ, J. Jurky, A. Selecký.

Ďalej sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Bánová - Oravské Veselé, Krásno nad Kysucou - Rakytovce, Stráňavy - Makov, Teplička nad Váhom - Žabokreky, Belá-Dulice - Rosina, Turzovka - Staškov, Kysucké Nové Mesto - Diviaky

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

s čím boli tréneri Bánovej spokojní v druhom polčase

ktorí hráči Stráňav a Makova mohli otvoriť skóre v prvom polčase, ale neuspeli

či sa mohli pískať penalty na oboch stranách

čo teší trénera Stráňav Stanislava Rumana

ktorý hráč Tepličky trafil v prvom polčase tyč

ktorý futbalista Žabokrekov spôsoboval domácim problémy počas celého zápasu

prečo museli do Tepličky behom zápasu dvakrát volať záchranku

a ešte oveľa viac

Už v 1. minúte mohol otvoriť skóre Bičan, ten však po Gluvićovom úniku z ľavej strany nedočiahol v sklze v päťke na jeho center. Bánová otvorila skóre o desať minút neskôr po nádhernej akcii z pravej strany. Bičan unikol po krídle až do 16-tky, prudkou prihrávkou našiel Konečného, ktorý si loptu prebral a skóroval do odkrytej brány. V nasledujúcich minútach podržal domácich brankár Kosa, keď z hranice 16-tky vytlačil gólovú strelu na tyč. A ďalší výborný zákrok predviedol po hlavičke Jurkyho. Hostí tieto príležitosti môžu mrzieť, pretože domáci zvýšili náskok v 33. minúte.