Žilina do Ice Hockey League? R. Chovanec: Frustrujúce, baráž uľahčuje život extraligistovi

Veľký rozhovor s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina o uplynulej sezóne.

ŽILINA. Posledný krok im nevyšiel. Žilinskí hokejisti si vytúženú extraligu nezahrajú ani v súťažnom ročníku 2022/2023. O základnej časti, play-off, mzdách hráčov, fanúšikoch či nastaveniach baráže sme sa rozprávali s predsedom predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislavom Chovancom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Máme za sebou skončený súťažný ročník 2021/2022. Ako ho hodnotíte z celkového pohľadu?

- Uplynulý ročník bol pre nás úspešný. Vyhrali sme Slovenský pohár, stali sme sa víťazmi Slovenskej hokejovej ligy, urobili sme rekordnú šnúru 35 víťazstiev, dokázali sme vrátiť žilinského hokejového fanúšika na tribúny. Toto boli highlighty sezóny. Napriek tomu sa nám nepodarilo urobiť posledný krok, nezvládli sme baráž. Ten pocit je frustrujúci.

Poďme na to chronologicky. Počas leta sa dával dokopy káder, ktorého súčasťou zostala takmer polovica hráčov z predchádzajúcej sezóny. Ako prebiehal proces výberu hráčov, keďže kvalitných hokejistov nie je ľahké presvedčiť, aby hrali prvú ligu?

- Do sezóny sme vstupovali s ambíciou vyhrať súťaž a zabojovať o baráž. O väčšinu hráčov z predchádzajúcej sezóny sme mali záujem a podarilo sa nám ich udržať. Oproti vlaňajšku sme na to išli inou stratégiou. Postupne sme chceli dopĺňať káder o posily, čo sa nám aj podarilo. Prišli k nám hráči z kvalitnejších líg a v play-off bolo vidieť, že boli pre nás prínosom.

Začiatok ročníka nebol pre Žilinčanov ideálny, keď striedali výhry s prehrami. Nezapochybovali ste predsa len trošku alebo ste vedeli, že to chce len čas, kým si mužstvo sadne?

- Vedeli sme, že do sezóny ideme s mužstvom, ktoré zatiaľ nemá kvalitu na to, aby bolo lídrom prvej ligy. Chceli sme postupne dopĺňať káder a hrať s hráčmi, ktorí mali šancu presvedčiť nás. Na začiatku súťaže sme mali smolu na zranenia hráčov. V jednom momente nám vypadlo viacero kľúčových hokejistov. Citlivo som vnímal kritiku na hlavného trénera Škorvánka, ktorého niektorí fanúšikovia chceli odvolávať ešte pred prvým zápasom. Som rád, že sa nám ich podarilo presvedčiť dlhou sériou víťazstiev, ktorá sa nám aj zásluhou trénerov podarila.

Od 19. novembra až do 4. apríla ste ťahali šnúru 35 víťazných zápasov, čo je nový Guinessov rekord. Čo na to hovoríte a už ste požiadali o jeho zaznamenanie?

- Požiadame o to v najbližších dňoch. Je to zaujímavá vec, ale skôr ide o štatistickú anomáliu. Počas tejto šnúry sme odohrali viacero zápasov, v ktorých sme vyrovnávali a zvrátili zápasy v náš prospech v posledných sekundách. Táto séria ma potešila. Niečo podobné sa zrejme nebude v blízkej budúcnosti opakovať.

“ Vždy je jednoduchšie zohnať hráča zo zahraničia, pre ktorého je angažmán v cudzej krajine o finančnej motivácii a aj o tom, že ide pomôcť cudziemu mužstvu. „ Rastislav Chovanec

Pred začiatkom ročníka ste deklarovali, že za klub budú hrať iba zaočkovaní hokejisti. Na prelome rokov postihol SHL covid vo veľkom, zápasy sa presúvali ako na bežiacom páse. Klub Vlci Žilina však nebol ani v jedinom prípade ten, kto by požiadal o presunutie duelu. Vaše predsezónne rozhodnutie beriete spätne ako správne, však?

- Áno. Boli sme jediný profesionálny hokejový klub, ktorý nebol v karanténe. Myslím si, že je to aj vďaka očkovaniu. Na druhej strane, viróza nás dobehla počas baráže (nešlo o covid). V úzkom kolektíve, akým hokejové mužstvo je, sa nedá zabrániť prenosu vírusových ochorení.

Oproti minulému roku ste sa posilnili už v priebehu sezóny. Najskôr o Halamu, Vybirala a Hudeca a neskôr o Lineta, Tibenského, Šidlíka a Jansonsa. Priblížte, aká situácia panovala na prestupovom trhu a ako sa vám podarilo nájsť takýchto kvalitných hokejistov.

- Bolo to ťažké, keď sa pozrieme na to, ako sa posilnili naši súperi. Vždy je jednoduchšie zohnať hráča zo zahraničia, pre ktorého je angažmán v cudzej krajine o finančnej motivácii a aj o tom, že ide pomôcť cudziemu mužstvu. Možno sa až tak nepozerajú na kvalitu ligy či jednotlivých mužstiev. Pri slovenských hráčoch je to omnoho náročnejšie. Tí, ktorí majú extraligovú kvalitu, chcú hrať v najvyššej súťaži. A tí, ktorí ju ešte nedosiahli, by pre nás neboli prínosom. Som rád, že Slováci prišli k nám z kvalitnejšej súťaže – Halama s Tibenským boli extraligisti a Vybiral prišiel z ICE Hockey League. Hráčov musíme získavať z kvalitnejších súťaží a presviedčať ich, že sa im oplatí prísť do nižšej ligy, pretože to môže byť odrazový mostík v ich ďalšej kariére. Ak chceme angažovať hráča z vyššej súťaže, musí mať nejaký „nedostatok“ – buď mal slabú sezónu alebo bol zranený. To bol príklad Jozefa Tibenského, ktorý mal zlomenú ruku. Vedeli sme, že prvý mesiac u nás sa bude liečiť.

Vlci Žilina, víťazi Slovenskej hokejovej ligy v sezóne 2021/2022.

Pred sezónou ste angažovali Michala Hlinku aj napriek tomu, že sezóny predtým sa potýkal so zdravotnými problémami. Tie sa mu nevyhli ani v Žiline, kde neodohral ani jeden súťažný zápas, čo vás určite mrzí.

- Mrzí ma to hlavne kvôli nemu. Michal je veľmi dobrý človek aj hokejista. Žiaľ, zranenia sa mu nevyhýbali. Diagnostikovali mu novú chorobu, ktorá si vyžaduje dlhšiu dobu liečenia.

Na začiatku februára ste vyhrali Slovenský pohár. Aj keď v základnej ani vyraďovacej časti nenastupovali extraligisti v plnej sile, čo vám dala táto súťaž?

- Myšlienka Slovenského pohára sa mi vo všeobecnosti veľmi páči. Zvlášť prvá časť, ktorá sa začína ešte pred začiatkom súťaže. Zápasy majú väčší náboj. Podľa mojich informácií by mal v nasledujúcom ročníku byť počet prihlásených mužstiev vyšší. Pre nás išlo o dobrú konfrontáciu s ťažkými súpermi. Je pravdou, že Košice v semifinále postavili proti nám juniorku, ale tá vyhrala juniorskú extraligu. Finálový zápas sme hrali proti extraligistovi, ktorý hral v plnej sile. O to viac ma teší, že sme dokázali zvíťaziť. To, že Vlci Žilina boli jeho prvým víťazom, nám už nikto nezoberie.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Veľká hanba, nerobia futbal dobre. Známe tváre o kríze futbalovej Bytče (anketa) Čítajte

Vyraďovacou časťou SHL ste prechádzali hladko, až kým neprišiel Martin a po domácich zápasoch ste prehrávali 0:2 na zápasy. Išlo o prvé prehry po takmer štyroch mesiacoch. V nasledujúcom stretnutí na Turci to vyzeralo zle. Prišiel však Markovičov gól 18 sekúnd pred koncom a vyhraté nájazdy. Išlo podľa vás o zlomový moment finále?

- Určite. Keby sme tento zápas prehrali, mali by sme to veľmi ťažké. Na druhej strane, v prvých troch finálových zápasoch sme podľa môjho názoru boli lepším mužstvom. Mali sme viac striel, viac nebezpečných šancí, len sme nestrieľali góly a inkasovali sme po veľkých chybách. Nemal som pocit, že by nás Martin v niečom predčil. Od istého momentu sa šťastie obrátilo v náš prospech. Jarov gól bol z psychického hľadiska veľmi dôležitý. Po dvoch prehratých zápasoch nebola v kabíne porazenecká nálada. Chlapci verili, že na to majú.

V uzamknutej časti sa dozviete: čo si po finálovej výhre nad Martinom cenili

aký je jeho názor na baráž

kedy by podľa neho vyzerala barážová séria inak

či už na hráčoch videl, že toho majú dosť

čo podľa neho môže odradiť viacero mužstiev

ako to po poslednom zápase sezóny vyzeralo v šatni

či ho po roku ďalší neúspech neodradí od nastolenej cesty v žilinskom hokeji

čo preňho znamená vstup do hokejového klubu

čo ho počas sezóny 2021/2022 najviac potešilo a čo najviac sklamalo

čo hovorí na myšlienku prihlásiť mužstvo do ICE Hockey League

ako to vyzerá so zmluvami hráčov a trénerov

v akom rozpätí mesačne sa pohybovali mzdy hráčov počas sezóny

koľko hráčov zo súčasného kádra dostalo ponuku z extraligy

ako je spokojný s prácou trénerskej dvojice Škorvánek - Harant

ako sa vyjadril na adresu žilinských fanúšikov

čo odkázal priaznivcom žilinského hokeja

Štyrikrát za sebou sa išlo do predĺženia, z toho dvakrát rozhodli o žilinskom víťazstve samostatné nájazdy. Ako ste prežívali tieto napínavé momenty?

- Asi tak, ako všetci fanúšikovia (úsmev). Emočne to bolo veľmi náročné. Najviac som sa asi tešil v treťom finálovom zápase. Keď sme znížili stav série na 1:2, bol som presvedčený, že nám to nemôže ujsť, aj keď sme stále prehrávali. Je mi ľúto, že