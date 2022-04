Ukončenie sezóny: Získajte autogramy od žilinských hokejistov či fotku s maskotom

Nezmeškajte autogramiádu žilinských hokejistov.

ŽILINA. Hokejové ozveny sezóny 2021/2022 postupne utíchajú. V jej absolútnom závere sa chce klub Vlci Žilina poďakovať fanúšikom za podporu, s ktorou ste Vlkov v uplynulých mesiacoch hnali vpred a za fantastickú atmosféru, ktorú ste počas dôležitých zápasov dokázali vytvoriť v Niké Aréne.

"Radi by sme sa s vami v závere sezóny ešte raz videli. Tentoraz to však bude naživo a doslova na dosah ruky. V sobotu 30. apríla o 11:00 hod. vás pozývame do žilinského Auparku na autogramiádu Vlkov. Okrem hokejistov sa v sobotu určite ukáže aj maskot Viki, spoločne sa zabavíme a dáme symbolickú bodku za uplynulou majstrovskou sezónou. Tešíme sa na vás," píše sa na oficiálnej stránke hokejového klubu.