V Žiline vystavovali mačky. Svojho kocúrika ukázala aj bývalá tenisová jednotka

Majitelia zo siedmich krajín vystavili asi dvesto svojich mačiek.

Šéfredaktor - MY Žilina

ŽILINA. Mačky s pestovanou dlhou srsťou i úplne bezsrsté, okaté i s veľkými ušami, no najmä pohoďáčky, ktoré si podriemkavali a ignorovali ruch, ktorý okolo nich vládol.

Žilina sa po dlhej covidovej dobe stala miestom stretnutia mačkárov. Do tenisovej haly prišli ukázať krásu svojich miláčikov chovatelia zo siedmich krajín, ale tiež stretnúť sa a vymeniť si svoje skúsenosti s chovom mačiek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za dvomi víkendovými medzinárodnými výstavami mačiek stojí Katarína Báliková. V Žiline posudzovali porotcovia korytnačinové farebné mačky i mačky s bielou farbou. Každý deň asi dvesto mačiek s rodokmeňom i potrebnými veterinárnymi vyšetreniami. Šéfka klubu Mačky Žilina hovorí, že výstava mačiek je svojim spôsobom súťaž krásy.

„To nie je ako u psíkov, že sa musia predvádzať a ukázať svoje schopnosti a čo dokážu. Mačička nemusí na výstave chytať myši. Je to miss. Mačka musí spĺňať podmienky krásy, ako predpisuje štandard každého plemena. Mačička musí byť okúpaná, mať ostrihané pazúriky, vyčesaná, vyfénovaná, nemôže byť chorá, alebo mať zatečené očká. Na výstavu musí prísť krásna, čistá, vykupkaná, voňavá,“ predstavila súťažnú prehliadku Katarína Báliková, ktorá stojí za podobnými stretnutiami už od roku 2000.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Roman je lovec nedostatkov v Žiline. Na Odkaz pre starostu poslal dvetisíc podnetov Čítajte

Žilinskú verejnosť, ale aj skúsenú porotu sa snažili zaujať perzské exotické mačky, nórske lesné, britské i bengálske mačky, kartúzske a barmské mačky, predviedol sa aj krátkosrstý sphynx.

Helena Suková mačky neznášala

Svojho mladého kocúrika sibírskej mačky prišla do Žiliny otestovať niekdajšia svetová tenisová jednotka v štvorhre Helena Suková po osemročnej výstavovej odmlke. Tenisová legenda je ešte stále nastavená na dosahovanie úspechov. No poháre dnes do vitrínky nosia jej zvieratá.