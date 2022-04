Spojená škola v Žiline končí, o drevárske odbory nie je záujem

Vznikne samostatný právny subjekt Stredná športová škola.

ŽILINA. Pre nezáujem žiakov o stredoškolské odbory v oblasti drevárstva vyradia k 31. augustu 2023 zo siete škôl a školských zariadení Spojenú školu v Žiline.

V areáli na Rosinskej ceste zostane pôsobiť Stredná športová škola. Potrebné uznesenia pre zmeny v školskej sieti schválili na rokovaní poslanci žilinského krajského zastupiteľstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Britka pomáha s utečencami v Žiline: Telo sa môže zahojiť, ale myseľ nesie jazvy navždy Čítajte

Spojená škola má v súčasnosti dve organizačné zložky, popri už spomenutej Strednej športovej škole aj Strednú odbornú školu drevársku. Tú navštevuje v súčasnosti už len 13 žiakov v študijnom odbore výživa a šport, ktorí v aktuálnom školskom roku 2021/2022 ukončia štúdium maturitnou skúškou.

Keďže škola už v budúcom školskom roku nebude mať žiakov, vedenie kraja navrhlo vyradiť Spojenú školu zo siete škôl a zaradiť do nej ako samostatný právny subjekt Strednú športovú školu.

To by podľa navrhovateľov malo prispieť k transparentnejšiemu etablovaniu sa športovej školy, lepším marketingovým možnostiam a zvýšeniu povedomia o jej existencii. V súčasnosti ju navštevuje 237 žiakov a od 1. septembra 2023 by mala zabezpečovať výchovu a vzdelávania v štyroch študijných odboroch.