Bánová bodovala v Martine. Lajš zo Stráňav strelil hetrik, Rosina víťazne v derby

Komentáre k zápasom 20. kola III. ligy a 18. kola IV. ligy.

Zápasmi 20. kola III. ligy a 18. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží.

Cenný bod získali futbalisti Bánovej, ktorí remizovali na pôde Martina 1:1. Vo štvrtej lige si trojbodovú povinnosť splnili Stráňavy, ktoré vďaka hetriku Michala Lajša triumfovali v Diviakoch. Po víťaznom derby so Stráňavami zvíťazili futbalisti Rosiny aj v ďalšom regionálnom zápase. S Tepličkou nad Váhom si poradili jednoznačne 3:0.

III. liga Stred

FK Čadca – TJ Baník Kalinovo 2:2 (2:0)

Góly: 10. T. Tlelka (z 11m), 35. T. Dyroff – 58. V. Koták, 78. J. Segeč. ŽK: F. Pagáč, R. Práznovský, D. Prívara, R. Krenželák, M. Šmahajčík – J. Segeč, T. Fajčík, A. Keszi, J. Cibula, Ľ. Uhlár. ČK: 68. M. Rusnák (2. ŽK). V 69. minúte nepremenil D. Rucek (Čadca) pokutový kop. Rozhodoval Širanec, 100 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Prívara, T. Tlelka, R. Gomola, D. Rucek, F. Pagáč, T. Pohančeník (79. P. Zubka), T. Dyroff, M. Samuhel (64. V. Krenželák), R. Práznovský, Š. Jarabek (73. M. Šmahajčík).

HOSTIA: M. Rusnák – A. Filipiak (58. T. Zöllei), Ľ. Uhlár, R. Ivan, J. Segeč, T. Fajčík, M. Jass (46. C. Vaľko), V. Koták, D. Dobiáš (68. P. Jonáš), A. Keszi, J. Cibula.

Jasná prevaha! Taký bol prvý polčas z pohľadu domácej Čadce, keď Kalinovčania temer vôbec nehrozili. A modrí dominanciu potvrdili už po desiatich minútach. Hostia zahrávali roh, Rucek zachytil spätný center, vysunul Jarabka, ten mu vrátil, lopta sa dostala k Prívarovi, ktorého v samostatnom nájazde zrušil brankár Rusnák. Penaltu si postavil Tlelka a polovysokou strelou k ľavej tyčke poslal gólmana na druhú stranu – 1:0. Kalinovo sa ozvalo akýmsi centrom i zakončením, ale lopta vysoko preletela brvno. V 35. minúte Jarabek z ľavej strany otočil hru na Samuhela, ten prízemným centrom popred päťku našiel Dyroffa a dvojgólový náskok bol na svete – 2:0.

Do druhej polovice hostia zo šatní vyleteli aktivitou. Čadca sa nedokázala dostať do zápasu, nehrali svoju hru a taktovku pomaly strácali. V 58. minúte znížil na rozdiel jedného gólu Koták, keď v šestnástke pomotal dvoch domácich hráčov a gólovo vystrelil – 2:1. Po nakopnutej lopte čadčianskych futbalistov naskočil do súboja s brankárom Práznovský, ten ho nepresným boxom trafil do hlavy, videl druhú žltú kartu a utekal od sprchy. Pokutový kop s poradovým číslom dva si postavil Rucek, zahral technickou strelou doľava, ale čerstvý brankár jeho pokus kryl. A treba priznať, že hostia si šance vypracovali aj v oslabení. V 78. minúte po rohu upratal center hlavou za pomoci žrde Segeč a vyrovnal na konečných 2:2.

MŠK FOMAT Martin – TJ Jednota Bánová 1:1 (0:1)

Góly: 53. M. Barčík – 36. A. Bechný. ŽK: M. Dauda, M. Garaj – S. Bičan, Ľ. Horecký, B. Ďurana. Rozhodoval Libiak, 180 divákov.

DOMÁCI: S. Raček – M. Tomka, D. Niemchaninov, M. Garaj, P. Jasenovský, M. Barčík, M. Mlynár, R. Dinga, A. Radchenko (67. A. Líška), M. Lanko (46. M. Dauda), T. Ďungel.

HOSTIA: P. Kosa – B. Ďurana, A. Bechný, J. Mráz (87. M. Šoška), B. Gluvić, D. Labovský, R. Konečný, M. Dusa, S. Bičan (74. W. Junior Oliveira De Andrade), Š. Káčer, Ľ. Horecký (80. S. Prášek).

Od začiatku sa hral v Martine vyrovnaný zápas so šancami na oboch stranách. Bičan unikol domácej obrane z pravej strany a Raček jeho pokus vyrazil na roh. Domáci boli nebezpeční hlavne po štandardných situáciách a rohových kopoch. Z každej takejto situácie hrozilo nebezpečenstvo. Po jednom z rohu trafil jeden z Martinčanov brvno. Neskôr Mráz unikol stredom ihriska a tiesnený stopérom na hranici 16-tky preloboval brankára Fomatu, ale jeho pokus nebol dostatočne razantný a Raček ešte stihol Mrázov pokus chytiť pred bránkovou čiarou. Bánová otvorila skóre v 36. minúte. Po dobrom pressingu pri rozohrávke domácich vyhral kľúčový súboj s domácim stopérom Bechný a po samostatnom nájazde popri brankárovi skóroval. Strelecké pokusy domácich väčšinou leteli mimo brány, prípadne ich kontroloval pozorný Kosa. Na konci prvého polčasu ešte z ľavej strany našiel Konečný prudkým centrom na zadnej tyči Bičana, ktorého hlavičku vytesnil Raček na roh.

Po zmene strán Martin zatlačil. A vyrovnať sa mu podarilo v 53. minúte.