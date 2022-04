Stav baráže je vyrovnaný. Tréner Škorvánek: Lepší prehral, na Liptove to bude zaujímavé

Jediným žilinským strelcom bol Matej Macek.

ŽILINA. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v druhom stretnutí baráže o extraligu nad Žilinou 3:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Dejisko stretnutí sa teraz sťahuje na Liptov. Zápasy číslo 3 a 4 sú na programe vo štvrtok a piatok.

Škorvánek musel už v prvej minúte zasiahnuť vyrážačkou proti strele Handlovského. Vzápätí dobre získal puk v útočnom pásme Koyš, ale mikulášsku bránku Vlci neohrozili. Hostia otvorili skóre po dvoch minútach, prihrávku Cebáka dostal za Škorvánkov chrbát s prispením teču jedného z domácich hráčov Kalousek. Vlci si onedlho vypýtali presilovú hru. Žilinčania sa v útočnom pásme usadili až v druhej polovici početnej prevahy. Puk dobre podržal Safaraleev, nahral ho Petrášovi a ten z prvej vyskúšal pozornosť Lietavu. Onedlho dobre nahadzoval puk z modrej Sloboda, ale nikto z jeho spoluhráčov ho pred bránkou netečoval. Na opačnej strane nemal problémy s Mezovského strelou Škorvánek. Od inkasovaného gólu boli domáci aktívnejší a snažili sa vyrovnať.

V 9. minúte dobre podržal puk v útočnom pásme Safaraleev, prihral Drtinovi, ktorého strelu nepríjemne tečoval Petráš. O pár sekúnd sa odrazený puk od Petranovej strely v medzikruží dostal k nekrytému Macekovi, ktorý tvrdou strelou do vinkla prekonal Lietavu a vyrovnal na 1:1. V 11. minúte sa snažil Jansonsov nahodený puk od modrej tečovať pred Lietavom stojaci Tibenský.

O pár sekúnd nepískol rozhodca jasné držanie hosťujúceho hráča na Tibenského. Po šarvátke v domácom bránkovisku sa hralo štyria proti štyrom. V tejto hernej situácii pískol rozhodca Liptovskému Mikulášu presilovku 4 na 3 pre údajné podrazenie Cígera. Vlci zahrali oslabenie obetavo a zblokovali viacero striel. Táto presilovka vliala Liptákom vietor do plachiet, ale hosťujúci hráči výraznejšie Škorvánka neohrozili.

V 18. minúte po Skladaného prihrávke dobre zakončoval Macek. Po vhadzovaní dobre nahadzoval puk na mikulášsku bránku Šidlík. Petranovu jedovku z modrej o pár sekúnd neskôr zblokoval jeden z hráčov. Vzápätí naviezol puk do útočného pásma Skladaný a na konci akcie bolo zakončenie Drtinu.

Liptáci nastúpili do druhej časti aktívnejšie, boli častejšie na puku, ale výraznejšie Škorvánka neohrozili. Vzápätí prišlo kontroverzné vylúčenie Šidlíka a dvojminútová presilovka hostí. Aj keď sa Liptáci usadili v útočnom pásme, ich strely leteli mimo troch tyčí.

V druhej časti presilovky Vlci dobre vyhadzovali puky a Liptáci sa v pásme neusadili. Hralo sa v rýchlom tempe a pri mantineli sa dohrával každý súboj. Do dobrého úniku sa dostal Jansons, puk však poskakoval ponad bránkou. V 28. minúte vynikajúco zasiahol Škorvánek po úniku jedného z hosťujúcich hráčov. Na opačnej strane nenašla pred poloprázdnou bránkou Petrášova prihrávka Safaraleeva. Šidlíkovo nahodenie dobre tečoval Skladaný.

V 29. minúte Liptáci zle striedali a Vlci hrali v početnej výhode. Domáci sa dobre rozostavili, Hřebíčkovu strelu tečoval tesne vedľa Linet. O pár sekúnd Safaraleeovi ušiel puk z čepele. Na konci ešte strieľal od modrej Sloboda. Na opačnej strane proti Cebákovmu teču zasiahol Škorvánek. V dobrej pozícii sa pred Lietavom ocitol Jansons, ale obranca jeho pokus zblokoval.

V nasledujúcom úseku vyvinuli Vlci v útočnom pásme enormný tlak, viacero pokusov bolo zblokovaných, prípadne ich kryl Lietava. Bola to škoda, pretože z ničoho nič zapršalo na opačnej strane. Puk za Škorvánkov chrbát dostal Mezovský. O pár sekúnd sa dvaja na jedného rútili Koyš s Markovičom, ale druhý menovaný nedostal puk na hokejku. V závere dobre ohrozil Lietavu Skladaný.

Na začiatku tretej tretiny vznikla menšia potýčka pred žilinským bránkoviskom. Na opačnej strane sa sám pred bránkou ocitol Markovič, ale zakončil tesne mimo. V 45. minúte držal hosťujúci hráč Skladaného, ale rozhodcovia boli ticho. Po tomto neodpískaní faulu priletelo na ľad pár plastových pohárov. Po potýčke Hřebíčka s Matúškom sa hralo štyria proti štyrom. V tejto hernej situácii si aktéri na ľade veľa príležitostí nevytvorili. Celkovo nebolo v prvej polovici poslednej dvadsaťminútovky veľa streleckých pokusov medzi tri žrde.

V 49. minúte sa dobre uvoľnil Macek, ktorý bol faulovaný a Vlci dostali početnú výhodu. Po vyhratom buly nahadzoval z modrej čiary Drtina. Žilinský kapitán to skúšal aj o chvíľu neskôr a po ňom aj Petráš. Po trme-vrme sa snažil dorážať Linet. Drtinova delovka v 51. minúte letela tesne mimo. Necelých osem minút pred koncom vznikla pred hosťujúcou bránkou ďalšia šarvátka. Rozhodcovia mali zvláštne posudzovanie niektorých momentov – po tom, čo Shiksatdarov zvalil Markoviča, boli vylúčení obaja.

Čas na vyrovnanie Žilinčanom rýchlo utekal. Po Petranovej delovke dobre clonil Koyš. Necelých päť minút pred koncom ušiel obrane Hovorka a bekhendom prekonal Škorvánka. Žilinčanom sa nepodarilo ani znížiť a Liptovský Mikuláš vyrovnal stav série na 1:1.

Vlci Žilina - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly a asistencie: 9. Macek (Petran, Skladaný) - 3. Kalousek (Cebák), 35. Mezovský, 56. Hovorka (Uhrík, Cebák). Vylúčenia: 5-6. Rozhodovali: Smrek, Mullner, Hercog, Beniač, Jonák. 3321 divákov. Stav série: 1:1. VLCI ŽILINA: Škorvánek - Jansons, Šidlík, Safaraleev, Šmida, Petráš - Petran, Sloboda, Macek, Skladaný, Tibenský - Drtina, Hřebíček, Mikula, Markovič, Koyš - Rehák, Lopušan, Cíger, Linet, Vybiral. MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Lietava - Cebák, Ventelä, Kriška, Hovorka, Shiksatdarov - Kurali, Varttinen, Handlovský, Elo, Paločko - Pavúk, Mezovský, Uhrík, Walega, Haluška - Dunčko, Kalousek, Babka, Ďuriš.

OHLASY PO ZÁPASE

Ján Šimko, asistent trénera Liptovského Mikuláša: „Z hľadiska hernej stránky išlo o vyrovnanejší zápas ako včera. Od začiatku to malo náboj. Potrebovali sme si pripomenúť niektoré elementy, ktoré je dôležité v týchto zápasoch ukázať. Práve v spomínaných elementoch nastalo rapídne zlepšenie a to nám dopomohlo k víťazstvu.“

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Zmeny v zostave vyplynuli z nášho rozhodnutia. Všetci hráči boli na sto percent pripravení zasiahnuť do zápasu. Vybrali sme 22 z nich. Začiatok bol v réžii hostí, čo sa dalo očakávať. V ďalšom priebehu zápasu sme mu boli minimálne vyrovnaným súperom. Ak by som to mal triezvo zhodnotiť, včera lepší prehral a dnes lepší prehral. Na zápasy je to 1:1, hrá sa na štyri víťazstvá. Presne vieme, čo Mikuláš zlepšil. A ak to zlepšíme aj my, tak to bude na Liptove zaujímavé. Také situácie v okolí našej bránky sa nemôžu stávať. Verím tomu, že sa z toho poučíme a zareagujeme na to. Ďakujem chlapcom za výborný výkon.“

Matej Macek, strelec žilinského gólu: „Do zápasu sme vstúpili aktívnejšie. Dnes nám zrejme tak neprialo šťastie ako včera a nezvládli sme to. Je to 1:1 a hrá sa na štyri víťazstvá. Keď sme v druhej tretine mali najväčší tlak, tak sme inkasovali. Stáva sa, čo už. Prehrali sme, to je celé. Nič sa nedeje. Ideme na Liptov skúsiť uchmatnúť jeden zápas a uvidíme, čo bude ďalej. Dnes sme si vypracovali množstvo šancí, ale nechcelo nám to tam padnúť. Dúfame, že u súpera prelomíme streleckú smolu.“