Belá aj Višňové zakopli, Predmier daroval "kanára". Strečno zlyhalo, jazda Gbelian trvá

Komentáre k zápasom 17. kola V. ligy.

Futbalisti Strečna (v žltom) sa nachádzajú v boji o záchranu. V nedeľu nezvládli dôležitý domáci zápas so Starou Bystricou. (Zdroj: Ilustračná foto: Robo Michalec)

Štvrté jarné kolo prinieslo v mimoriadne vyrovnanej piatej lige zaujímavé výsledky. Belá zaváhala na pôde Varína. V derby zápase prítomní diváci gól nevideli. Príležitosť dotiahnuť sa na vedúci celok tabuľky nevyužilo Višňové, ktoré taktiež remizovalo. Po nerozhodnom výsledku 2:2 si podelilo body s Kotešovou. Išlo o vyrovnaný zápas s množstvom šancí, ktorého deľbu bodov zariadil v úplnom závere Tandara.

V dôležitom zápase na opačnom póle tabuľky prehralo Strečno doma so Starou Bystricou 2:4 a aj naďalej zostáva na poslednej priečke. O zápase rozhodla silná desaťminútovka hostí v rozmedzí 31. a 41. minúty, kedy Kysučania strelili tri góly.

Do Predmiera pricestovalo Skalité. Hral sa zápas na jednu bránu s okulahodiacimi akciami domácich a krásnymi gólmi. V jarnej jazde pokračujú Gbeľany. Tie z doterajších štyroch zápasov získali plný počet dvanásť bodov a vyhrievajú sa na druhom mieste. Zverenci Jána Jadroňa si poradili aj s defenzívnou hradbou Bitarovej.

Naplno nebodoval Rajec, ktorý mal proti sebe ťažkého protivníka. Na ihrisku Čierneho držal až do 68. minúty nerozhodný stav, ale nakoniec odchádzal z Kysúc bez bodu.

POZOR! Od jarnej časti sme si pre vás pripravili jednu novinku. V článku nájdete mená hráčov, ktorí podľa trénerov najviac zaujali v 17. kole V. ligy. Ktorým futbalistom sa dostalo tejto pocty?

V. liga skupina A - 17. kolo

TJ Fatran Varín – ŠK Belá 0:0

ŽK: P. Hruška – K. Krška. Rozhodoval Bajcár, 200 divákov.

DOMÁCI: J. Ružička – T. Sobol (84. Jakubčík), J. Smieško, I. Tichák (74. Ťažký), M. Ferjanec, P. Hruška, M. Mihalčatin, M. Repáň, R. Williger, M. Cvacho, T. Hruška.

HOSTIA: A. Tichák – D. Švec, J. Špirka, P. Vrábel, P. Mintách, M. Ševčík, J. Žingora, K. Krška, J. Kačáni, Ľ. Franek, M. Král.

Od začiatku zápasu mala Belá hernú prevahu, zverenci Jána Holúbeka boli častejšie na lopte a čo najskôr sa snažili streliť gól. Domáca obrana však dobre zachytávala prihrávky na vlastnej obrannej polovici, čo postupom času hostí vyvádzalo z rytmu. Prvé dejstvo prinieslo veľa súbojov. Hostia zatlačili, vypracovali si tlak v oblasti 16-tky a do pokutového územia prilietali časté centre. Po polhodine hry sa po Mintáchovej prízemnej nahrávke presadil Ševčík, ale jeho gól rozhodca pre diskutabilný ofsajd neuznal. Domáca defenzíva takticky výborne zvládla prvé dejstvo a nekapitulovala. Počas úvodných 45 minút však domáci ani raz nevystrelili na hosťujúcu bránu.

Druhý polčas sa niesol v rovnakom duchu. Belá naďalej dobýjala domácu bránu. Do domáceho vápna leteli časté centre a po viacerých z nich to zaváňalo dobrou šancou. Buď bol však Ružička pripravený, prípadne dobre zasiahla domáca defenzíva alebo chýbalo hosťujúcim útočníkom pár milimetrov na vystihnutie prihrávky. V najväčšej šanci sa ocitol Ševčík po fantastickom centri spoluhráča z ľavej strany. Kapitán Belej sa oprel do centra, ale