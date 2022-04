Kuriozita Rosiny na Kysuciach, bodové straty Stráňav a Tepličky, tri body Bánovej

Komentáre k zápasom 19. kola III. ligy a 17. kola IV. ligy.

Zápasmi 19. kola III. ligy a 17. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží.

Trojbodovú povinnosť proti Čadci si splnili futbalisti Bánovej, ktorí vyhrali 4:0. V prvom polčase však strelili domáci iba jeden gól. Za zmienku stojí aj vylúčenie Juraja Mráza po dvoch žltých kartách.

Žilinským zástupcom vo IV. lige sa nedarilo podľa predstáv. Rosina prehrala na pôde Kysuckého Nového Mesta 2:0. Na domácich trávnikoch stratili po remízach 1:1 body Teplička nad Váhom (proti Turzovke) a Stráňavy (proti Žabokrekom).

III. liga Stred

ŠKM Liptovský Hrádok – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2:1 (1:1)

Góly: 14. O. Nehila, 64. M. Ferenc – 41. Z. Monday Akele. ŽK: E. Vives, D. Kardoš – L. Ďuratný, B. Macura, M. Jarabica. Rozhodoval Foltán, 100 divákov.

DOMÁCI: J. Vilček – D. Kardoš, S. Hatala, A. Daniel Pereira Schneeweiss (64. S. Nakamura), L. Levík (90. M. Šintaj), M. Ferenc, E. Vives, P. Šimonovič, O. Nehila (64. S. Kočiščin), H. Ogino, L. Janigloš.

HOSTIA: P. Lastovica – M. Novotný, L. Ďuratný, K. Švancar (79. A. Tvrdý), R. Fujak, K. Gábor, K. Koleno, Z. Monday Akele (68. B. Kopásek), B. Macura, T. Ševčík (79. M. Daberechi Anyasodor), M. Jarabica.

Vyrovnané, také bolo prvé dejstvo. Domáci sa po štvrťhodine hry z prvého náznaku šance ujali vedenia. Na konci kolmého pasu do šestnástky stál v nábehu nacielený Nehila a loptu umiestnil po zemi k zadnej tyči – 1:0. Krásno odvetilo nájazdom na Vilčeka, lenže Švancár po pol hodine hry jeho bránu netrafil. Krátko pred prestávkou vyhral hlavičku Koleno, vysunul do krídla Švancára, ten uzrel dobre postaveného Ziona a Nigérijčan z prvej svojím druhým „slovenským“ gólom vyrovnal – 1:1.

Okrem mimo krajanov sa dobre adaptovali aj domáci novici. Rado (Fujak) hráva celé zápasy, splní svoj štandard a na ľavej obrane patrí medzi lepší priemer. Aďa (Podmanického) skolila choroba, posledné dve kolá vymeškal.

Dej číslo dva otvorilo Krásno, no Ševčík zvnútra pokutového územia trafil len pred sebou stojaceho protihráča. Po dvadsiatich minútach Liptáci udreli z ojedinelého protiútoku, na prvej tyči zakončil center Ferenc – 2:1. V záverečnej 25-minútovke kreovalo hru Krásno, malo tlak i loptu. Domáci dohrávali bez vážnejšej šance, uvoľnili sa „sem-tam“ brejkovými situáciami alebo štandardkami. Šanca na bod sa hosťom naskytla v 88. minúte, lenže Macura v náročnej pozícii hlavičkoval zaklonený a lopta vyletela nad brvno.

Medzi pozitíva Tatranu bezpochyby patria výkony talentovaného Andreja Tvrdého. 16-ročný stredopoliar patrí vekovo k mladšiemu dorastu, no do áčka nazerá čoraz častejšie. „Aďo môže do zápasu naskočiť na 10-15 minút, aby pričuchol k mužskému futbalu. Je snaživý, trénuje s nami, takže šance v majstrákoch dostáva. Brzdia ho fyzické parametre, no stále má 16 rokov a veľa času,“ povedal tréner Krásna nad Kysucou Ľuboš Berešík.

TJ Jednota Bánová - FK Čadca 4:0 (1:0)

Góly: 12. a 72. J. Mráz, 48. B. Gluvić, 88. M. Šoška. ŽK: R. Konečný, J. Mráz, M. Dusa – M. Samuhel, F. Pagáč. ČK: 73. J. Mráz (2. ŽK). Rozhodoval Barboriak, 100 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Ďurana, M. Kubena (84. M. Šoška), A. Bechný, J. Mráz, S. Prášek, B. Gluvić (86. W. Junior Oliveira De Andrade), D. Labovský, R. Konečný (60. Š. Káčer), M. Dusa, S. Bičan (60. Ľ. Horecký).

HOSTIA: D. Bobok – D. Prívara, T. Tlelka, R. Gomola, D. Rucek (62. Krenželák), F. Pagáč, T. Pohančeník, T. Dyroff, M. Samuhel (80. Zubka), R. Práznovský, M. Šmahajčík (68. Jarabek).

Bánová nastúpila do zápasu aktívne s cieľom čo najskôr skórovať. Domáci futbalisti napádali Kysučanov hneď od ich rozohrávky. Po dobrom pressingu takto v 12. minúte získali loptu, Prášek našiel Mráza a ten zvnútra 16-tky k tyči otvoril skóre. Bánová nechcela nič nechať na náhodu a čo najskôr chcela vedenie navýšiť. Dvakrát z ľavej strany unikol Gluvić a z pravej zase Bičan, ale ich finálne prihrávky obrancovia Čadce obetavo zblokovali. Hostia si vypracovali dve dobré príležitosti na vyrovnanie, dvakrát po nakopnutej lopte. V prvom prípade treba pochváliť Bechného, ktorý sa vynikajúco vrátil a zblokoval pokus hosťujúceho hráča. V dobrej šanci sa ocitol aj Šmahajčík, ktorý strieľal z hranice šestnástky, ale