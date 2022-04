František Skladaný: Mančaft zistil, že čokoľvek dokáže prekonať

Žilinu delia štyri víťazstvá od postupu do extraligy.

MARTIN. Žilinskí hokejisti dokonale otočili finálovú sériu a nad odvekým rivalom z Martina triumfovali 4:2. V šiestom zápase strelil víťazný gól na začiatku predĺženia Marco Halama a Vlci mohli oslavovať. Ešte ich však čaká najťažší krok - ak si chcú v novej sezóne zahrať v extralige, musia v baráži štyrikrát zdolať Liptovský Mikuláš.

Prinášame vám ohlasy Marca Halamu a Františka Skladaného po stredajšom zápase.

Marco Halama, strelec víťazného gólu v predĺžení: „Je to super. Tešili sme sa na to. Do poslednej chvíle sme verili, že sa séria nebude sťahovať do Žiliny. V nedeľu nás čaká baráž a zároveň by som chcel všetkých pozvať, nech nás prídu podporiť. Keď sme chceli Martin poraziť, museli sme si siahnuť na dno svojich síl. Ukázala sa sila kolektívu. V zakončení som mal menšiu smolu, ale snažil som sa na to nemyslieť. Sám pre seba som si hovoril, že si ho odkladám a prišiel v správny moment.“

František Skladaný, asistencia pri druhom góle Jakuba Cígera: „Je to neskutočné. Hneď sa mi v hlave premietla minuloročná sezóna. Ide o spojenie dvojročnej práce. Som za to ohromne vďačný. Treba sledovať, ako sa mančaft počas sezóny, ale hlavne počas play-off dal dokopy a spoločne zistil, že čokoľvek dokáže prekonať. Prežívame obrovskú radosť. Je to o to špecifickejšie, keďže som v Martine vyrastal a pôsobil v mládežníckych kategóriách. Finále bolo spravodlivé, stretli sa v ňom dva najlepšie tímy tohto ročníka. Ako sa hovorí, finále je krátka pamäť. Nájdu sa nejaké chyby či momenty, ale na tie treba rýchlo zabudnúť, pretože sa hrá na víťazstvá. Zlomový a psychologický moment pre nás bolo zvrátenie tretieho zápasu a vyrovnanie 18 sekúnd pred koncom.“