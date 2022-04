Gesto za obetavú prácu. Zuzana Čaputová sa stretla s dobrovoľníkmi z Campu Žilina

Prezidentka si vypočula v Žiline aj kritiku na štát.

ŽILINA. Vznikli tri dni po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. Za šesť týždňov poskytli v nevyužívanej administratívnej budove v Žiline ubytovanie, stravu a pomoc všetkého druhu takmer 2500 utečencom.

Camp Žlina sa stal fenoménom. Spojil dobrovoľníkov a veľmi rýchlo vytvoril priestory pre dočasné ubytovanie ľudí z Ukrajiny. Za krátky čas sa ľudia okolo žilinského podnikateľa Milana Dubca posunuli ďalej a založili Ukrajinskú Spilku - registračné centrum a obchod s potravinami, drogériou a oblečením, v ktorom sa neplatí. Vo veľkom organizujú kurzy slovenského jazyka pre Ukrajincov a zriadili denný tábor pre deti.

Aktivity žilinského Campu si všimla prezidentka Zuzana Čaputová. Do Žiliny prišla symbolicky podporiť neúnavnú prácu dobrovoľníkov. Stretla sa s ľuďmi, ktorí pre pomoc Ukrajincom odsunuli svoje pôvodné profesie, no doposiaľ sa veľkej odozvy za svoju prácu nedočkali. Prezidentka si pozrela celý dočasný tábor a rozprávala sa s ľuďmi, ktorí utiekli pred vojnou o ich skúsenostiach.

"Zanechalo to vo mne veľmi silný dojem. Na jednej strane to je téma ľudského utrpenia. Všetci ľudia, ktorí sa tam momentálne nachádzajú, zažili vojnu. Neutiekli pred ňou pred jej vypuknutím, takže to boli bolestné príbehy. Na druhej strane pozitívna emócia z toľkého dobra, ktoré sa tam stretlo," povedala prezidentka po návšteve Campu Žilina.

Ocenila prácu dobrovoľníkov, ktorí podľa hlavy štátu vytvorili absolútne ukážkový príklad funkčného systému pomoci. „Pretože poskytujú dovoz z hraníc do Žiliny, ubytovaciu pomoc, stravu, psychologickú pomoc, jazykové kurzy, starostlivosť o deti, pomoc pri vybavovaní administratívnych krokov. Je to ukážka profesionálneho, komplexného prístupu, na ktorý môže byť Žilina naozaj hrdá," podotkla Zuzana Čaputová.

Videla vybuchnúť svoj dom

Lenka Matúsová začínala v kempe ako klasický dobrovoľník. Vysávala, prezliekala periny. Po čase začala rozbiehať ďalšie menšie kempy v okolí Žiliny s kapacitou 25 až 120 miest. Dnes stojí za spustením veľkého projektu jazykových kurzov.

Hovorí, že ešte nikdy nezažila takú solidaritu a je presvedčená, že práve energia, ktorá z ich aktivít ide, sa dostala až k prezidentke.