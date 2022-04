Je to tam! Žilina vyradila odvekého rivala a pobije sa o postup do extraligy

Prvé dva barážové zápasy sú na programe v nedeľu a pondelok v Žiline.

MARTIN. Žilinskí hokejisti postúpili do baráže o extraligu. V šiestom finálovom zápase TIPOS SHL sa išlo štvrtýkrát po sebe do predĺženia, v ktorom rozhodol už po 25 sekundách Marco Halama.

Prvú strelu na Glosárovu bránku vyslal už v pätnástej sekunde Jansons. Na opačnej strane preveril Škorvánka Tiainen. Ďalší zákrok si Glosár pripísal po Mikulovej strele, delovkou to skúšal aj Drtina. Vlci hrali od začiatku aktívne v dobrom pohybe. Od začiatku sa hralo opatrne, ani jedno mužstvo nechcelo urobiť väčšiu chybu, ktorá by viedla k otváraciemu presnému zásahu.

V piatej minúte sa sám pred Škorvánkom ocitol Smidžár, ale jeho zakončenie mierilo do hrude žilinského gólmana. V 7. minúte získal v útočnom pásme puk Huhtela, ktorý našiel pred bránkoviskom voľného spoluhráča, ale ten mieril mimo troch tyčiek. Neskôr to propagačnou strelou od modrej skúšal Murček.

V 10. minúte Rytieri dobre zakombinovali a na ich konci bolo zakončenie Huhtelu, s ktorým si Škorvánek poradil. V tomto úseku hry sa Žilinčania nevedeli dostať do útočného pásma domácich. Na jednej aj druhej strane sa hokejisti dopúšťali viacerých nepresností. Prvú presilovku v zápase dostali domáci dve minúty pred koncom úvodnej časti. Rytieri sa nedokázali usadiť v útočnom pásme a výraznejšie ohroziť Škorvánka. V prvej tretine na Turci gól nepadol.

V 22. minúte sa puku v útočnom pásme zmocnil Markovič, ktorý prihral Koyšovi a ten našiel Mikulu, ktorého strelu vyrazil betónom Glosár. O dve minúty to zboku skúšal Vybiral. Žilina dostala prvú presilovku v 25. minúte. V nej to hneď po buly nahadzoval na bránku od modrej Drtina. Po ňom to skúšal aj Jansons, ale v ďalšom priebehu sa Žiline nepodarilo rozostaviť v útočnom pásme.

Na opačnej strane naviezol puk dopredu Fafrák, ale s jeho zakončením nemal Škorvánek problém. Svojou aktivitou si Petráš vypýtal faul a Vlci dostali druhú početnú výhodu. Tú využil strelou od mantinelu Jansons, ktorý prekonal Glosára. Po strelení otváracieho gólu bol okamžite vylúčený Dírer za napadnutie rozhodcov a Vlci pokračovali v hre o jedného hráča na viac.

Dobrú príležitosť na odskočenie dvoch gólov Vlci nevyužili, na Glosára nevystrelili ani raz. O pár sekúnd dostali presilovku aj domáci. Fafrák to skúšal individuálne, ale jeho strelu nadvihol Jansons. Následne pred bránkou ušiel puk Murčekovi. Fafrákovu strelu zblokoval Sloboda. V 37. minúte sa Žilina dostala do prečíslenia, Skladaný našiel Cígera, ktorý z prvej dostal puk do poloodkrytej bránky. Následne mohlo byť už 0:3, ale Glosár schoval do lapačky Halamovu strelu. Na druhú prestávku odchádzali Vlci s dvojgólovým náskokom.

Martin dostal dobrú príležitosť na zníženie stavu v 42. minúte, kedy odišiel na trestnú lavicu Petran. Vlci toto oslabenie zvládli vynikajúco, obetavo sa hádzali do striel a nepustili Rytierov do výraznejšej príležitosti. Žilina hrala umne v defenzíve a nepúšťala Martinčanov do výraznejšej šance na zdramatizovanie zápasu.

Martinu sa z ojedinelej útočnej akcie podarilo znížiť. Puk do útočného pásma naviezol Juščák a strelou švihom vymietol ľavú pavučinu Škorvánkovej bránky. Následne domáci zle striedali, ale v presilovke si Žilinčania neprinavrátili dvojgólové vedenie. Hneď po jej uplynutí hrali o jedného hráča viac aj domáci. Neubehlo ani 30 sekúnd a na trestnú lavicu po Šidlíkovi mieril aj Markovič.

Tesne pred koncom ju domáci využili, keď najskôr strela jedného z domácich hráčov sa od tyčky odrazila ku Poliačkovi a ten skóroval do odkrytej bránky. V hektickom závere dostali Žilinčania presilovku, keď fauloval Juščák.

Vlci ju v riadnom hracom čase nevyužili, pokračovali v nej v predĺžení a hneď na jeho začiatku prekonal Glosára Halama a poslal Vlkov do baráže s Liptovským Mikulášom.