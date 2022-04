Organár a organista Marián Muška: Organ stelesňuje boží majestát

Organ sa v chrámoch na Veľkú noc odmlčí.

ŽILINA. Marián Muška je aktívny organista, výrobca organov, ale i organizátor chrámového hudobného života a pedagóg na Konzervatóriu v Žiline. V Organárských dielňach v Žiline opravuje staršie nástroje a stavia nové píšťalové organy. Ako organár vníma zložitosť výroby nástroja, ktorý nazýva kráľovským. Ako organista jeho duchovnú úlohu v cirkevnej hudbe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veriaci vnímajú Veľkú noc ako najväčší sviatok. Je v niečom iné nasadenie organistu počas tohto niekoľkodňového intenzívneho duchovného obdobia? Predsa len sa organ na tri dni vypne.

Nie úplne. Na Zelený štvrtok sa ešte bohoslužba začína s organom až po slávnostné Glória. Rád zahrám na jej konci prelúdium so slávnostným zvukom, lebo viem, že tri dni budeme „bez organa“. Použijem veľkolepé akordy a potom vypnem organ. Organ sa následne nepoužíva ani na Veľký piatok a na Bielu sobotu sa zapne, až keď kňaz zaspieva „Sláva Bohu na výsostiach“. Vtedy sa nástroj rozozvučí v plnej nádhere.

Pečítajte si tiež

Pečítajte si tiež Na Váhu pri Žiline postavia most. Bude súčasťou novej cyklotrasy Čítajte

Pred Veľkou nocou v období pôstu, keď to berieme z hudobného hľadiska, tak organ by mal znieť zasa inak. Nemali by žiariť jasavé tóny, lebo v pôste ide o vyjadrenie prípravy na Ježišove utrpenie a smrť. Organ by mal hrať tmavými registrami, pokorne, má mať len sprievodnú funkciu. Keď príde na Bielu sobotu opäť Glória, tak organ má opätovne jasavo zaznieť a svojimi registrami a zvukom vyjadrovať radosť, šťastie a nadšenie, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Vzkriesenie je z pohľadu nás veriacich taký fenomenálny jav, že to treba vyjadriť v maximálnej miere aj organom.

“ Aj dynamicky hrá od najtichšieho pianissima až po burácajúce tutti. Je to najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Obsahuje tisíce prvkov a rôznych materiálov - koža, filc, papier, drevo, cín, olovo, atď. „ Marián Muška

Čo robíte počas tých troch dní ako organista? Môžete si dovoliť voľno?

Nemám celkom voľno, aj keď organ nehrá. Musím začínať a viesť spev veriacich, spievať žalmy, pretože sa spieva, hoci bez organa, aj počas týchto dní. Navyše na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok sa spievajú pašie. Mám k dispozícii asi osem mužských hlasov a nacvičujeme jednohlasné pašie, ktoré sú veľmi pôsobivé a vedia pomocou hudby vytvoriť atmosféru ukrižovania Ježiša Krista. Ľudia majú radi, keď sú podané dramaticky, pašie pôsobia veľmi emocionálne.

Organ sa stal v cirkevnom prostredí dominantným hudobným nástrojom aj preto, že dokáže vyjadrovať emócie. Prečo ešte?