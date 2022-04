R. Chovanec: Vo finálových zápasoch sme lepší, napriek tomu sa veľmi narobíme

Predseda predstavenstva odpovedá exkluzívne pre náš web.

ŽILINA. Po záverečnom hvizde piateho finálového zápasu TIPOS SHL, v ktorom žilinskí hokejisti otočili sériu z 0:2 na 3:2, sme položili pár otázok predsedovi predstavenstva klubu Vlci Žilina Rastislavovi Chovancovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako hodnotíte piaty finálový zápas?

- Emócie sú silné. Keď sa obzriem, koľko veľa roboty sme odviedli a koľko úsilia nás to stálo, aby sme sa dostali do tejto fázy. Možno sa to niekomu nebude páčiť, ale cítim, že vo finálových zápasoch sme lepší a mali by sme vyhrávať. Napriek tomu sa veľmi narobíme. Na druhej strane je to pochvala pre Martin, ktorý hrá výborne. Zápasy majú svoj náboj a keď je v tom človek zainteresovaný, je jasné, že to takto prežíva. Hokej robíme pre emócie.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Dvojgólový Šimon Petráš očakáva ťažký šiesty zápas: Pôjde sa na krv Čítajte

“ Bol by som rád, keby fandenie malo kultúru, aby sme sa nemuseli obávať konfliktu. „ Rastislav Chovanec

Ako hodnotíte doterajší priebeh finálovej série?

- Opticky sme lepší, vytvárame si šance, ale nemôže nám to tam padnúť. Zaslúžili by sme si na počet vytvorených šancí strieľať viac gólov. Hráme však na vrchole svojich možností. Šance sú, len potrebujeme, aby nám tam niečo spadlo. V rámci nadsázky hovorím, že by nám pomohol zápas, ktorý by bol v polovici rozhodnutý v náš prospech (úsmev). Je náročné sa stále doťahovať a ísť aj do predĺženia. Ukazuje to však charakter mužstva – chalani to veľmi chcú, hrajú obetavo.

V uzamknutej časti sa dozviete: čo povedal Rastislav Chovanec na margo žilinských fanúšikov a atmosféry 5. finálového zápasu

aké želanie vyslovil

ako sa vyjadril ohľadom správania martinských fanúšikov, ktorí hádzali na ľad plastové poháre a v hľadisku pálili žilinské šály

prečo mali v prvých dvoch domácich zápasoch vyčlenení martinskí fanúšikovia sektor K a vlastné bufety a nemuseli byť v sektore na státie

čo by sa podľa jeho slov nemalo stávať a čím sa zrejme bude zaoberať disciplinárna komisia

V rozhovore pred finále ste spomínali, že vaším snom je pokoriť hranicu 4000 divákov. Pondelkový zápas sledovalo 4116 fanúšikov. Čo na to hovoríte?

- Veľmi sa teším, pretože od začiatku sme hovorili, že chceme priviesť žilinského diváka na štadión. Budem sa opakovať, ale veľmi zle sa mi počúvali výmysly ľudí, že Žilina nie je hokejové mesto a prečo by sa mala pokúšať