Dvojgólový Šimon Petráš očakáva ťažký šiesty zápas: Pôjde sa na krv

Žilinskému top kanonierovi to začalo padať v pravý čas.

ŽILINA. Opäť sa išlo do predĺženia. Žilinskí hokejisti zvíťazili vo finálovej sérii nad Martinom tretí raz v rade a ujali sa vedenia 3:2. O ich víťazstve rozhodol v presilovej hre Igor Safaraleev. Pred ním sa na žilinskej strane v riadnom hracom čase dvakrát do streleckej listiny zapísal Šimon Petráš.

Toho najskôr v čase 26:42 našiel výbornou prihrávkou v tesnej blízkosti bránkoviska Halama a v čase 45:54 zase svoju delovkou pod brvno nedal Glosárovi šancu. „Pri prvom som videl, že Marco sa uvoľnil v rohu, tak som si nakorčuľoval medzi kruhy do voľného priestoru a on ma videl, prihral mi a z prvej som brankára prekonal nad vyrážačku. A pri druhom sme rýchlo otočili hru a išli sme v prečíslení 3 na 2. Hodili mi to do druhej vlny a už som veril, že mi to tam padne. V druhej tretine som mal v presilovke podobnú strelu. Teraz som to mieril vyššie a som rád, že to spadlo do bránky,“ povedal k svojim presným zásahom.

Bola super atmosféra, hralo sa im výborne

Piate finálové stretnutie zhodnotil nasledovne: „Znovu išlo o tesný zápas. Som rád, že sme ho zvládli a ubojovali. Išlo o bojovné a vyrovnané stretnutie. Predĺženie tomu svedčalo a teší ma, že sme v ňom premenili presilovku,“ doplnil.

Aj keď mali Vlci optickú prevahu počas celého zápasu, najmä prvá tretina nebola z ich strany ideálna. Šimon Petráš priznal, že si po nej povedali v šatni nejaké slová. „Pôsobili sme ospalo, bez emócií, mali sme slabší pohyb. Od druhej časti sa to zmenilo. Nastúpil úplne iný tím, čo bolo vidieť aj na ľade,“ teší bratislavského rodáka.

