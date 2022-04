Ďalší nervák! V predĺžení rozhodol Safaraleev: Diváci boli našim šiestym hráčom

Žilinskí hokejisti otočili stav série z 0:2 na 3:2 a jedno víťazstvo ich delí od postupu do baráže.

ŽILINA. 4116 divákov sledovalo v pondelok večer na žilinskom zimáku ďalší poriadny nervák. Po tretí raz nevzišiel víťaz medzi Žilinou a Martinom počas riadneho hracieho času. O otočenie stavu série sa gólom v čase 66:26 v presilovej hre postaral Igor Safaraleev.

„Je to super. Konečne sa nám podarilo vyhrať na domácom ľade. Prekonali sme prekliatie z minulého roka, kedy sme dodnes nevyhrali doma vo finále ani raz. Klobúk dole pred divákmi, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru a boli našim šiestym hráčom,“ takto zneli prvé slová Igora Safaraleeva po piatom finálovom zápase.

„Asi chceme viac. V prvých zápasoch nám to tam nepadalo, urobili sme pár chybičiek. V posledných troch stretnutiach sa šťastie priklonilo na našu stranu,“ doplnil jeden z najlepších hráčov žilinského kádra.

Vlci Žilina – HK Martin 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0) Góly a asistencie: 27. Petráš (Halama, Šidlík), 46. Petráš (Halama, Macek), 67. Safaraleev (Drtina, Koyš) – 15. Murček (Fafrák, Tiainen), 56. Toma (Juščák, Dírer). Vylúčenia: 3-2. Rozhodovali: Müllner, Konc ml., Jurčiak, Knižka, Jonák. 4116 divákov. Stav série: 3:2. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Jansons, Šidlík, Macek, Halama, Petráš – Petran, Sloboda, Safaraleev, Šmida, Vybiral – Drtina, Nahálka, Mikula, Markovič, Koyš – Jakubík, Pišoja, Cíger, Linet, Skladaný. HK MARTIN: Glosár – Charvát, Bartoš, Fafrák, Murček, Tiainen – Nemec, Krempaský, Toma, Dírer, Nauš – Thomka, Bobček, Makarov, Huhtela, Poliaček – Lavička, Mešár, Stanček, Juščák, Sokoli.

Po víťaznom domácom stretnutí sme položili pár otázok hlavnému trénerovi Vlkov Stanislavovi Škorvánkovi. Tu sú jeho odpovede.

Zápas: „Toto stretnutie sa nieslo v rovnakom duchu ako tie predošlé. Na rovinu musím povedať, že prvá tretina bola z našej strany zlá. Povedali sme si po nej nejaké slová. Aj chalani si uvedomovali, že to nebolo podľa našich predstáv. V druhej a tretej sme podali dobrý výkon a na naše hokejky sa dostalo aj trošku šťastia. Ale pre šťastie si musíme ísť. Škoda gólu na konci. Ubránili sme oslabenie 3 na 4 a potom sme dostali presilovku aj my a padlo to tam, za čo sme šťastní.“

Igor Safaraleev: „Igor je „play-offový“ hráč. My to od neho očakávame a on to vie. Je s tým stotožnený, chce veľa hrať, byť aktívny. Padá mu to tam, za čo sme vďační. Je to jeho úloha, ktorú spĺňa nadštandardne.“

Inkasované góly: „Tlačia sa do slotu, ako aj my. Druhý inkasovaný gól bol nešťastný, puk nešiel úplne priamo, ale zaplával. Z tohto priestoru padá percentuálne najviac gólov, takže sa nemôžeme čudovať.“

Atmosféra: „Je to úžasné. Som veľmi vďačný divákom, že si našli cestu na štadión a že nás podporujú. Chalani to cítia a ženie ich to dopredu.“

Šiesty zápas: „Očakávam vyrovnané stretnutie, na ktoré sa tešíme. Na svojich zverencoch nebadám žiadnu únavu.“