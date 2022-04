Nečakané zakopnutie Bánovej, v derby cez kopec nezvládli Stráňavy závery polčasov

Komentáre k zápasom 18. kola III. ligy a 16. kola IV. ligy.

Zápasmi 18. kola III. ligy a 16. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Zápasy Belá-Dulice - Teplička nad Váhom a Staškov - Bobrov sa nehrali pre nespôsobilé terény.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nečakanú prehru na juhu Slovenska utŕžila Bánová. Zverencom trénerského dua Šajnoha - Molnár zápas nevyšiel podľa predstáv a Jednota prišla o tri body.

Vo IV. lige v derby cez kopec proti sebe nastúpili Rosina so Stráňavami. Slušná divácka kulisa videla dva góly v záveroch oboch polčasov, oba na domácej strane.

III. liga Stred

FK Čadca – ŠK Prameň Kováčová 1:2 (1:0)

Góly: 45. M. Šmahajčík – 72. A. Šanta, 84. J. Hámorník. ŽK: F. Pagáč – R. Duda, A. Šanta. Rozhodoval Plavecký, 150 divákov.

DOMÁCI: D. Bobok – D. Prívara, T. Tlelka, R. Gomola, D. Rucek, F. Pagáč, T. Pohančeník (80. P. Zubka), T. Dyroff, M. Samuhel (63. V. Krenželák), R. Práznovský (80. Š. Jarabek), M. Šmahajčík.

HOSTIA: J. Vaník (90. A. Tuček) – M. Bariak, P. Majerčík, V. Mojžiš (46. J. Hámorník), F. Fejerčák, M. Fekiač, M. Turák, M. Giertl, K. Psársky (85. M. Barta), R. Duda, A. Šanta.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Exotika vo Višňovom. Piatoligistu posilnili 3 Kolumbijčania a 2 Panamčania Čítajte

Úvodných 25 minút držali loptu hostia z Kováčovej, no paradoxne sa hralo viac na ich polovici. Hra do 25 minúty šancu nepriniesla, zmenil to až Duda, keď z dvadsiatich metrov zameral šibenicu, ale Bobok sa nechal unášať vzduchom a jeho náprah vyrazil na roh. Po centri následne hlavičkoval Fekiač, zakončenie hrozilo nebezpečenstvom, no preletelo ponad hornú konštrukciu. V 26. minúte sa pripomenuli domáci. Pagáč pred šestnástkou umne zasekol, jeho prízemná strela však skončila vo Vaníkových rukaviciach. Po polhodine hry prešiel Gomola celú lajnu, ale jeho center brániaci hráč bojovne upratal do bezpečia. Päť minút pred koncom prvej polovice sa uvoľnil Šmahajčík, no rútiaci sa sám na bránu rozvlnil iba bočnú sieť. V závere polčasu hostia pekne vysunuli Dudu, obhodil Boboka, ale sám sa zahnal príliš do kraja a z črtajúcej sa príležitosti zostala len črta. V 44. minúte si loptu postavil Tlelka, jeho priamy kop z 18 metrov mieril presne do horného rohu, brankár v hodine dvanástej vystrel ruku, lopta skočila od brvna na čiaru a domáca defenzíva so šťastím upratala. A predsa to stihli! V druhej minúte nadstaveného času Pagáč opáčil z nosnej diaľky, Vaník neisto pred seba, Dyroff priťukol do päťky, Šmahajčíkovi sa drina vyplatila a s pomocou gólmanovej ruky loptu doviedol do sita – 1:0.

Čadca z kabíny vyletela aktivitou, Dyroff koncovkou pozdravil oblaky. Fejerčák z uhla vletel do pokutového územia, napriahol, ale Rucek sklzom zabránil vyrovnaniu. Šmahajčík posunul do krídla Práznovskému, ten hľadal Dyroffa, no bývalý hráč Žiliny opäť prestrelil. Vzápätí vyskúšal Bobokovú pozornosť skvele hrajúci Duda, no mladučký strážca žrdí sa blysol ďalším skvelým zákrokom. Fejerčák spätne hľadal Psárskeho, no jeho pokus blokoval Prívara. V 66. minúte vystrelil z hranice pokutového územia Hámorník, ale Bobok po tretí raz fantasticky. V 71. minúte sa po ošetrovaní Boboka fatálnej chyby dopustil Tlelka, nedal si pozor na dobiehajúceho Šantu, ktorý mu vopchal nohu pred loptu, zblokoval zamýšľaný center a bolo vyrovnané – 1:1. O tri minúty neskôr zastavil dôsledným sklzom nádejnú možnosť Prívara, keď bez faulu odrovnal Dudu. V 77. minúte po Krenželákovom pase vystrelil Gomola, no mieril na stred hosťovskej brány. V 84. minúte sa k lopte vnútri šestnástky dostal Hámorník, zasekol a v páde gólovo umiestnil k žrdi. Bobok roztvoril nohy, ale na strelu nedosiahol. Pagáč prišiel na štandardky! Jeho center odrazila skrumáž, brankár sa nepríjemne zrazil s Tlelkom, Šmahajčík hlavičkoval do prázdnej brány. Ale čo potom spravil rozhodca? Najprv uznal gól a potom ho odvolal.

MŠK Rimavská Sobota – TJ Jednota Bánová 1:0 (0:0)

Góly: 63. B. Krstich. ŽK: D. Labovský, B. Ďurana (obaja Bánová). Rozhodoval Halfar, 150 divákov.

DOMÁCI: K. Gregor – S. Aleksić, T. Nemec (75. H. Ciprus), B. Krstich, K. Oláh (89. M. Prečuch), N. Pavlović (60. J. Halaj), E. Ľupták (89. A. Koós), C. Juhász, N. Uličný, P. Petrán, M. Vargic.

HOSTIA: P. Kosa – B. Ďurana, M. Kubena, A. Bechný, J. Mráz, S. Prášek (70. Š. Káčer), M. Zavadzan, B. Gluvić, D. Labovský, T. De Oliveira (70. W. Junior Oliveira De Andrade), R. Konečný (80. M. Dusa).

V uzamknutej časti sa dozviete: podrobné priebehy zápasov Rimavská Sobota - Bánová, Krásno nad Kysucou - Fiľakovo, Rosina - Stráňavy, Kysucké Nové Mesto - Turzovka, Makov - Závažná Poruba

zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku

ako padli góly v jednotlivých zápasoch

pokus ktorého hráča Bánovej vyškriabal za stavu 0:0 brankár Rimavskej Soboty na roh

na čo doplatila Bánová pri inkasovanom góle

na čom stroskotali brejkové situácie Bánovej

v čom oproti Rosine zaostávali Stráňavy v prvom polčase

aké príležitosti na skórovanie si Rosina vypracovala

do akých šancí sa v druhom polčase dostal Michal Lajš

proti ktorému hráčovi Stráňav predviedol výborný reflexívny zákrok Marián Jurčenko

a ešte oveľa viac...

V prvom polčase sa hral zväčša medzišestnástkový futbal, prítomní diváci veľa šancí nevideli. Bechný síce dostal v 25. minúte hlavou loptu za chrbát domáceho brankára Gregora, ale zakončoval z ofsajdu. Dobrú príležitosť si vypracovali aj futbalisti MŠK. Po centrovanej lopte zakončoval jeden z domácich hráčov zvnútra šestnástky tesne vedľa tyče. Na konci prvého dejstva predviedla Bánová peknú akciu – po krídle ušiel Labovský, ale