Jedným z najlepších Vlkov v Martine bol Igor Safaraleev: Hokej mi chutí

Piaty finálový zápas je na programe v Žiline v pondelok o 17:30.

MARTIN. Môj dom, môj hrad zatiaľ neplatí. Vo štvrtom finálovom zápase zvíťazili žilinskí hokejisti na martinskom ľade 3:2 po samostatných nájazdoch a vyrovnali stav série na 2:2. Prinášame vám ohlasy zápasových strelcov, ktorí boli úspešní aj v trestných strieľaniach.

Igor Safaraleev, strelec prvého gólu a víťazného samostatného nájazdu: „Opäť sa potvrdilo, že ide o derby. Vyhrávali sme 2:0. V tretej tretine sme urobili jednu chybu a súpera náhodný gól nakopol. Hlavné je, že sme neprehrali v základnej hracej dobe. Martinský tlak sme ustáli. V predĺžení si šance na ukončenie zápasu vypracovali obe mužstvá. Nakoniec to dospelo do nájazdov, v ktorých sme mali viac šťastia. Všade mi chutí hokej, nielen v Martine. V domácich zápasoch si možno na seba pripúšťame tlak, ľudia majú od nás očakávania. Pochopili sme, čo hrajú. Zmenili sme taktiku a v Martine nám to vyšlo.“

Šimon Petráš, strelec druhého gólu a prvého premeneného nájazdu: „V zápase sme si ako tím verili, dokonca sa nám podarilo dostať sa do vedenia. V tretej tretine sme ustúpili od našej hry a napokon to bolo vybičované až do samotného záveru. Napokon museli opäť rozhodovať samostatné nájazdy. Sme radi, že sme ich druhýkrát v sérii zvládli. Chyby, ktoré sme urobili v tretej tretine, si rozoberieme na videu. Je to hokej, chybám sa však chceme najbližšie vyvarovať. V každom stretnutí chceme zvíťaziť. Vrátiť sa musíme k tomu, čo nás zdobilo celú sezónu - nátlakový hokej, tlačiť sa dopredu, to čo nám – ako tímu vyhovuje a aj celkom ide. Celú sezónu sme poctivo pracovali a je potrebné sa k tomu vrátiť. Ak nám však tieto dva zápasy v Martine niečo ukázali, tak to, že treba hrať aj tretiu tretinu a nebáť sa v zápase ukázať, čo vieme.“