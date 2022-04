Ďalší infarktový záver. Vlci opäť zvládli nájazdy a vyrovnali finálovú sériu!

Piaty zápas je na programe v pondelok o 17:30 v Žiline.

MARTIN. Od úvodu zápasu sa o dobrú atmosféru staral sektor hosťujúcich fanúšikov. Už po 20 sekundách preveril Glosárovu pozornosť Petráš. O minútu neskôr sa vo výbornej pozícii sám pred Glosárom ocitol Šmida, ale domáci gólman jeho pokus vyrazil betónom. Od začiatku pôsobili hostia aktívnejšie, na opačnej strane nemusel v úvodných minútach Škorvánek zasahovať. V 6. minúte po dobrej akcii prvého útoku strieľal Petráš mimo troch žrdí. Neskôr sa Nahálkovo nahodenie snažil tečovať Koyš a vzápätí sa pred Glosára natlačil Mikula, ale úvodný gól nepadol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rytieri boli smerom dopredu neškodní. Po jednom zo zakázaných uvoľnení sa dobre rozostavila v útoku štvrtá päťka, ale nebezpečnejšiu šancu na skórovanie si nevypracovala. Skóre zápasu otvorili Vlci po chybe Poliačka v obrannom pásme. Šmida prihral Safaraleeovi, ktorý si na hokejke párkrát premiešal puk a nádherne prekonal Glosára. Za svoju aktivitu boli Žilinčania právom odmenení otváracím gólom.

Prvú presilovku dostala Žilina v 13. minúte. Párkrát si medzi sebou vymenili puk Jansons s Koyšom, strelecky to skúšali obaja, ale domáca obrana ich pokusy zblokovala. Skúšali to aj Drtina s Halamom, ale ich pokusy sa ku Glosárovi nedostali. V 15. minúte získal za domácou bránkou puk Macek, nahral Halamovi a ten bol faulovaný. Vlci sa usadili v útočnom pásme. Drtina strieľal z modrej a jeho pokus sa snažil dorážať Safaraleev. Žilina sa usadila vpredu, snažila sa niečo vymyslieť, ale obetavá domáca obrana ich pokusy zblokovala.

Po jej konci musel proti Skladaného strele zasiahnuť domáci brankár. Pred koncom prvej tretiny vyskúšal Škorvánkovu pozornosť Charvát a po ňom aj Poliaček. So zaznením záverečného klaksónu to skúšal strelou od mantinelu Jansons.

Hneď v úvode druhej časti prepadli Rytieri v útočnom pásme. Pacalaj sa pošmykol, dvaja na jedného sa rútili Macek s Petrášom, ale po prihrávke prvého menovaného najproduktívnejší Žilinčan minul priestor troch tyčiek. V 24. minúte predviedli Vlci peknú akciu, na ktorej konci bolo zakončenie Skladaného.

O chvíľu neskôr Vlci zvýšili na 2:0. Pacalajovi ukradol puk Petráš a spopri mantinelu sa dostal až pred Glosára, ktorého oklamal kľučkou a zakončoval do prázdnej bránky. O chvíľu neskôr fauloval Safaraleev a Rytieri dostali prvú presilovku. Vlci zahrali oslabenie vynikajúco, domáci si nebezpečnejšiu príležitosť nevytvorili. Aj v ďalšom priebehu sa hra niesla v znamení Žilinčanov. Mali výborný pohyb, v útoku boli nebezpeční a v obrane pevní.

V 30. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Koyš, ktorý nahrával spoza bránky, ale pred ňou nebol ani jeden z jeho spoluhráčov. Po šarvátke Nahálku s Nemcom sa hralo štyria proti štyrom. Ani jedno mužstvo sa do pozície na skórovanie nedostalo. V 34. minúte vyskúšal Glosárovu pozornosť strelou od modrej Petran. Po získaní puku v útočnom pásme to dobre skúšal Šidlík. Za pokračujúci výborný výkon odchádzali po druhej tretine Žilinčania do šatne za dvojgólového vedenia.

Po dvoch minútach poslednej časti preveril Glosárovu pozornosť Cíger. O tri minúty neskôr to skúšal Linet, ale jeho strela nemierila medzi tri tyče. V 45. minúte mali Martinčania ideálnu príležitosť vrátiť sa do zápasu, keď dostali presilovú hru. Domácim sa však nepodarilo usadiť v útočnom pásme Vlkov, hostia zvládli toto oslabenie vynikajúco. V prvej polovici tretej tretiny prítomní diváci nevideli výraznejšiu gólovú príležitosť na zmenu skóre. S Bobčekovou strelou od modrej si poľahky poradil Škorvánek. Na opačnej strane to skúšal Petráš.

Ako to už býva zvykom, Martinčania opäť z ničoho nič vyrovnali. Makarovovu strelu vyrazil Škorvánek nad seba a nešťastným spôsobom si puk zrazil za vlastný chrbát. Po vyrovnaní zvýšili domáci aktivitu. Schladiť ich mohli Macek a po ňom aj Halama, ale Glosár svoje mužstvo podržal.

Martin sa dočkal aj vyrovnávajúceho gólu, strelil ho Huhtela. Po Lavičkovej chybe sa rútil sám na Glosára Koyš, ktorého jasne fauloval Pacalaj, ale píšťalka rozhodcov zostala nemá. Svojou aktivitou si dve minúty pred koncom vynútili Žilinčania presilovku. V nech však nič nebezpečné nevymysleli a zápas dospel do predĺženia.

V ňom si ani jedno z mužstiev gólovú príležitosť nevytvorilo a opäť sa išlo do samostatných nájazdov. V nich boli úspešní Petráš, Safaraleev aj Koyš a Vlci vyrovnali stav série na 2:2.