J. Markovič: Pred koncom nám zrejme nikto neveril. Takéto góly patria k najkrajším

Exkluzívne ohlasy žilinských strelcov pre náš web.

Tretí finálový zápas poslal gólom 18 sekúnd pred koncom do predĺženia Jaroslav Markovič. (Zdroj: Daniel Stehlík)

MARTIN. Tretí finálový zápas plný zvratov sa víťazne skončil pre Žilinčanov. Zverenci Stanislava Škorvánka prehrávali po druhej tretine v Martine 3:1, v tretej časti však neskorým gólom 18 sekúnd pred koncom zásluhou Jaroslava Markoviča vyrovnali a až v 12. sérii samostatných nájazdov rozhodol o prvom žilinskom víťazstve v sérii Jakub Linet.

Prinášame vám ohlasy mužov, ktorí si v minulosti zahrali práve za Martin a gólmi za Žilinu rozhodli piatkový zápas.

Jaroslav Markovič, strelec vyrovnávajúceho gólu 18 sekúnd pred koncom: „Do tohto zápasu sme išli s tým, že už musíme vyhrať. Martin viedol 2:0, čiže sa už nachádzal v nejakom náskoku. Vedeli sme, čo chceme hrať, celkom sa nám to darilo polovicu zápasu. Potom sme urobili nešťastné fauly. Martin to nakoplo, dostal sa do vedenia 3:1 a bol na koni. Našťastie sme hneď na začiatku tretej tretiny využili presilovku. A záver bol úplne hektický, o tom je hokej v play-off. Toto je krásne na tomto športe. Musíme sa od toho odraziť a vyrovnať sériu. Neskorých gólov som dal zrejme dosť, keďže som už starý (úsmev). Takéto presné zásahy patria k najkrajším. Je taká situácia, že som ho zhodou okolností strelil proti Martinu. Boli sme dole a dve a pol minutý pred koncom v oslabení nám zrejme nikto neveril. Kvalita, chuť a bojovnosť tam boli a zápas sme urvali na našu stranu.“

Jakub Linet, strelec rozhodujúceho samostatného nájazdu: „Finále play-off som už zopár odohral. Priznám sa, že takýto zápas plný obratov som ešte nezažil. Myslím si, že sa hral výborný hokej a diváci si prišli na svoje po každej stránke. Každé play-off sa hrá na štyri víťazné zápasy. My sme poctivým a hlavne kolektívnym výkonom stav série znížili. Všetko je otvorené. Majú rovnako ďaleko k postupu ako my. Budeme bojovať.“