Žilina vstala z mŕtvych! Vlci predviedli dokonalý obrat v hodine dvanástej

Žilinskí hokejisti znížili stav série na 2:1.

MARTIN. Nervydrásajúci zápas. Žilinskí hokejisti boli blízko k tomu, aby vo finálovej sérii s Martinom prehrávali 3:0 na zápasy. Vlci však predviedli pevnú vôľu a za svoju odhodlanosť boli odmenení.

Žilinčania hneď v úvode dobre zakombinovali, Petráš našiel Maceka, ktorý to vyskúšal z prvej, ale domáci obranca jeho strelu zblokoval. Od úvodu sa hralo opatrnejšie, ani jedno mužstvo nechcelo urobiť chybu. Vo 4. minúte to skúšal Jansons a po ňom aj Safaraleev. Hra mala od začiatku slušné tempo. O chvíľu neskôr sa Pišojovo nahodenie snažil tečovať Linet. Halama dobre napádal hosťujúcu obranu, získal puk a Glosár musel proti jeho strele zasiahnuť. Následne však jeden z domácich hráčov vyhodil puk a Vlci dostali presilovku. Hneď po buly vyskúšal strelou z modrej Glosárovu pozornosť Petráš. Vlkom sa v prvej minúte nepodarilo usadiť v útočnom pásme, ale následne predviedol krásne sólo so zakončením tesne vedľa Jansons.

V prvej polovici úvodnej dvadsaťminútovky nemusel Škorvánek výraznejšie zasahovať. Vlci boli od začiatku aktívnejším a lepším mužstvom. Z modrej to dobrým pokusom skúšal aj Šidlík, trafil však len pred bránkou stojaceho Thomku. O chvíľu neskôr nepríjemne strieľali od mantinelov Petráš aj Halama. Šesť minút pred koncom dostali Žilinčania druhú presilovku po faule Tiainena. Na modrej čiare si puk medzi sebou vymenili Drtina so Safaraleevom a druhý menovaný prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a otvoril skóre zápasu.

Štyri minúty pred koncom dostal presilovku aj Martin, ale Rytieri sa neusadili v útočnom pásme. 30 sekúnd pred koncom to od modrej skúšal Charvát. Žilinčania išli do šatne so zaslúženým vedením.

Vlci mali dobrý nástup aj do druhej tretiny. Najskôr to skúšal Drtina, ktorého strela bola zblokovaná, a po ňom aj Markovič, s ktorého pokusom si Glosár poradil. O minútu neskôr to skúšal Petráš. Vlci zatlačili Rytierov v pásme a Halama si svojou aktivitou vypýtal faul od Bobčeka, za ktorý nasledovala tretia presilovka hostí. Na jej začiatku si nerozumeli Koyš s Jansonsom a Vlci zbytočne prišli o útočné pásmo. Po vrátení do útočnej tretiny našiel Petráš Šmidu, ktorý to zboku dobre skúšal, ale Glosár bol pozorný.

O chvíľu neskôr na dvakrát zakončoval zblízka Drtina. Hneď po jej vypršaní fauloval Skladaný a početnú výhodu dostali aj domáci. V oslabení ušli dvaja na jedného Koyš so Šmidom, so strelou druhého menovaného si Glosár poradil. Rytieri sa na dlhšie v útočnom pásme neusadili a Škorvánek nemusel výraznejšie zasahovať. Hneď po naskočení na ľad sa však opäť na trestnú lavicu musel vrátiť Skladaný a jeho druhý faul v krátkom časovom slede už domáci potrestali. Toma našiel pred bránkou voľného Poliačka a ten z prvej prekonal Škorvánka.

V 31. minúte vyslal tvrdú strelu Bobček, Škorvánek ju vyrazil betónom. Následne Martinčania zle striedali, do úniku sa dostal Safaraleev, ale jeho únik zastavil Glosár. Následne obišiel bránku Makarov, našiel Poliačka a ten z rovnakej pozície ako pri prvom presnom zásahu prekonal Škorvánka. V 33. minúte Cíger našiel pred bránkou Drtinu, jeho pokus Glosár kryl. Hra sa postupne kúskovala a pribúdali šarvátky. Po jednej z nich dostali domáci kontroverznú presilovku, ktorú využil na skórovanie z rovnakého miesta ako Poliaček tentoraz Murček.

Po ďalšej bitke sa hralo štyri minúty štyria proti štyrom. Dobre zakombinovali Petráš s Halamom, ale nevyšlo im to. Na druhú prestávku odchádzali Vlci s dvojgólovým mankom.

Žilinčania mali vynikajúci nástup do tretej časti. Safaraleev našiel perfektnou prihrávkou Koyša, ktorý skóroval do odkrytej bránky. O chvíľu neskôr mohol rovnaký hráč aj vyrovnať, ale jeden z domácich obrancov zasiahol na poslednú chvíľu. Vzápätí prišlo kontroverzné vylúčenie na strane Žiliny. V oslabení sa veľmi dobre uvoľnil Petráš, ktorý našiel Lineta a ten sa snažil vyšachovať Glosára, ale neprekonal ho.

Vlci výborne bránili a Rytieri si dvojgólové vedenie neprinavrátili. V 45. minúte predviedol peknú individuálnu akciu aj so zakončením Safaraleev. Následne hľadal Markovič Koyša, ale tomu v poslednej chvíli vypichol puk domáci obranca. O chvíľu neskôr to dvakrát z modrej skúšal Petran. V 48. minúte preveril Škorvánkovu pozornosť Murček. Po ňom predviedol pekný individuálnu akciu Nauš. Necelých desať minút pred koncom dostali Vlci po faule na Vybirala presilovku. Početná výhoda Vlkom absolútne nevyšla, viackrát si medzi sebou adresovali nepresné prihrávky.

Čas rýchlo utekal a Žilinčania nutne potrebovali vyrovnávajúci gól. Päť minút pred koncom zazvonil Koyš na žŕdku. Vykúpenie prišlo 18 sekúnd pred koncom, keď sa po zaváhaní martinskej obrany dostal k puku Markovič a prepálil Glosára.

V predĺžení dostali Vlci presilovku, v ktorej sa dobre rozostavili v pásme a najväčšiu šancu mal Šmida, ktorý trafil žŕdku. O minútu dostal početnú výhodu aj Martin, ale nič nebezpečnejšie nevymyslel. Po týchto momentoch si mužstvá väčšie šance nevypracovali a nasledovali samostatné nájazdy. V nich to bola infarktová dráma, ktorú rozuzlil až v 12. sérii Jakub Linet.