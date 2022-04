Škorvánek: To, čo si vypočujeme z VIP Martina, je desaťkrát horšie, ako obliatie pivom

Tréneri oboch mužstiev hodnotia druhý finálový zápas Slovenskej hokejovej ligy.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti nevstúpili dobre do finálovej série Slovenskej hokejovej ligy. V derby proti Martinu prehrali aj druhý finálový zápas, tentoraz 0:1, a stav série je 0:2. V zápasoch na Turci budú musieť Vlci zvíťaziť, aby dokázali vrátiť sériu naspäť pod Dubeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

Snaha sa Žilinčanom uprieť nedá. Búšili, čo to dalo, ale dobre organizovanú obranu na čele s brankárom Vladimírom Glosárom sa im prekonať nepodarilo. Na pozápasovej tlačovej konferencii odpovedali hlavní tréneri oboch mužstiev na novinárske otázky. Tu sú ich odpovede.

V uzamknutej časti sa dozviete: - hodnotenie trénerov Stanislava Škorvánka a Daniela Babku - čo povedali obaja tréneri na adresu fanúšikov - čo podľa trénera Žiliny nie je na mieste - čo hovorí Stanislav Škorvánek na dve prehry v rade - čo by sa podľa trénera Martina nemuselo prejavovať na štadióne - k čomu vyzval Daniel Babka fanúšikov - čo povedal k piatej výhre v play-off vonku za sebou

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny

O zápase: "Do zostavy sa nám vrátili Fero Skladaný s Kubom Linetom. Na druhej strane, Jožo Tibenský bol out. Navrátilci do zostavy zvýšili našu silu a myslím si, že na ľade to tak aj vyzeralo. Gól sme inkasovali v oslabení, v ktorom sme takticky nezvládli jednu vec. Povedal by som, že po tomto momente sa zápas opticky viezol v našej réžii, aj keď druhá tretina tomu počtom striel nenasvedčovala. Boli sme málo agresívni. Keď chceme v play-off uspieť, musíme dať do toho viac. Tretia tretina bola o tom, či strelíme gól. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Možnože sme mali trošku šťastia v Topoľčanoch a teraz sa od nás odklonilo. Martin vyhral dva zápasy u nás. Nevidím dôvod, prečo