Prvý raz bez gólu. Útočník Mikula: Nevešiame hlavy, nikomu sa nedá nič vyčítať

Martin vyhral aj druhý finálový zápas pod Dubňom.

ŽILINA. Derby nemá favorita, čo sa opäť potvrdilo. Žilinskí hokejisti prehrali vo finále Slovenskej hokejovej ligy s Martinom aj druhý domáci zápas, tentoraz 0:1, a v sérii prehrávajú 0:2. Zápasy v Martine sú na programe v piatok a sobotu.

Vlci Žilina - HK VITAR Martin 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Góly a asistencie: Poliaček (Toma, Charvát). Vylúčenia: 3-3. Rozhodovali: Výleta, Mĺkvy, Haringa, Šefčík, Jonák. 3096 divákov. Stav série: 0:2. VLCI ŽILINA: Škorvánek - Jansons, Petran, Macek, Halama, Petráš - Nahálka, Drtina, Safaraleev, Šmida, Vybiral - Sloboda, Šidlík, Mikula, Markovič, Koyš - Jakubík, Pišoja, Cíger, Linet, Skladaný. HK MARTIN: Glosár - Charvát, Dvořák, Juščák, Murček, Tiainen - Lavička, Pacalaj, Toma, Dírer, Nauš - Bobček, Krempaský, Makarov, Huhtela, Poliaček - Belica, Nemec, Smidžár, Thomka, Bartoš.

Aj keď Vlci prestrieľali Rytierov v pomere 35:24, gól nestrelili. Dokonca prvý raz v sezóne 2021/2022 sa stalo, že vyšli gólovo naprázdno. Jediný presný zásah padol pod Dubňom v 11. minúte, kedy v presilovej hre prepadol puk až k voľnému Poliačkovi, ktorý ho dostal za Škorvánkov chrbát.

Vlkom útočnú snahu uprieť nemožno, ale v utorok im proste nebolo súdené skórovať. „Ťažko sa to hodnotí. Aj keď sme dostali gól, vstup do stretnutia sme mali dobrý. Myslím si, že sme boli celý zápas lepšie mužstvo. Žiaľ, súper dal gól a my nie. Séria je 0:2 a ide sa do Martina. Stále verím, že sa to otočí v náš prospech. Treba bojovať, sériu môže zmeniť úplne malý detail,“ povedal po stretnutí člen tretieho útoku Ondrej Mikula.

Martinčania skórovali po nedôraze Vlkov pred brankárom Škorvánkom v presilovej hre. „Išlo o odrazený puk medzi kruhy a jednoducho skóroval. Mali sme šance, ale proste nám to tam nechcelo padnúť. Verím tomu, že sa to otočí. Kvalitu máme na všetkých postoch, len si to treba nastaviť v hlavách, že nič nie je stratené a treba bojovať ďalej. Verím, že