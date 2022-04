Rozčuľujú ho fľaše s močom. Mladý mykológ upratuje v okolí Bytče

Za svoje aktivity si Filip Fuljer vyslúžil aj vyhrážky.

BYTČA. Robí to len pre prírodu a hrejivý pocit z dobre vykonanej práce. Filip Fuljer je mykológ, ktorého v mladom veku štve neporiadok v krásnych horách v okolí Bytče, skládky pochádzajúce často ešte z čias socializmu, či horské potoky, ktoré využívajú niektorí ľudia ako kontajnery.

Keď má len trochu času, vybehne do prírody, aby ju odľahčil od neporiadku. Výsledkom sú často desiatky vriec špiny.

Dvadsaťtriročný Filip to nerobí pre lajky na Facebooku, ani pre politické body. Jednoducho bol k tomu vychovávaný a napĺňa ho to.

“ Vieme o ľuďoch, ktorí odpad vyvážajú, vieme ich adresy, ale ťažko sa im to dokazuje. Pomohli by fotopasce. „ Filip Fuljer

„Chodil som od mala po hore, po potokoch a videl som, v akom je to stave. Rozhodol som sa to vylepšiť, nech to u nás nevyzerá tak zle, ale je to také, ako to vidím v Rakúsku alebo v severnom Taliansku. Tam je to brutálne čisté, tam má človek problém niečo nájsť,“ rozhovoril sa študent biológie na Prírodovedeckej fakultne UK v Bratislave a priznal, že pri svojej záľube je samotár.

„Keď mám čas a ide ma trafiť doma, vybehnem sám do lesa a vyčistím nejaký kúsok prírody. Niekedy som aj organizoval brigády, chcel som ľudí do toho zatiahnuť, ale nikto neprišiel. Najlepšie sa mi robí samému. Môžem si svoje plány manažovať ako chcem, môžem sa hrať s triedením, môžem kedy chcem skončiť, alebo sa kedykoľvek vrátiť do tej istej lokality,“ poznamenal rodák z Petrovíc pri Bytči.

Fľaša od piva z 19. storočia

Z vrecami ho najčastejšie vídať okolo lazov, kde sú skládky desiatky rokov staré, alebo priamo vo vodách potokov.