Marcel Petran po finálovej prehre s Martinom: Nevyhral lepší, ale šťastnejší

Čo na to tréneri?

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Išlo o vyrovnaný zápas. Hra sa prelínala zo strany na stranu. Ku koncu stretnutia to už bolo o tom, kto urobí chybičku. Žiaľ, urobili sme ju my a doplatili sme na to. Play-off sa hrá na štyri zápasy. Prehrali sme jednu bitku, ale verím tomu, že sa vrátime silnejší. Urobíme všetko preto, aby sme stav série vyrovnali.“

Daniel Babka, tréner Martina: „Na tento zápas sme mali prípravu dva dni. Možno nám trošku pomohlo, že sme ešte boli v tempe. Prvé striedanie sme však neodohrali ideálne. Žilina zužitkovala presilovú hru. Postupom času sme sa dostali do hry a otočili sme skóre, domáci neskôr vyrovnali. Dlho bol vyrovnaný stav a nám sa podarilo strhnúť víťazstvo na našu stranu, za čo sme šťastní. V parádnej atmosfére sa hral skvelý hokej. Víťazstvo nás teší.“