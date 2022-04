Vykradli zámok v Kunerade. Plány na obnovu to neohrozí

Historický objekt dostane po desaťročí novú strechu.

KUNERAD. Do rekonštruovaného Kuneradského zámku násilne vnikli zlodeji. Podľa informácií majiteľky zámku Jany Škottovej išlo o dvoch mladých ľudí, ktorí vykradli historický objekt v sobotu medzi ôsmou a deviatou hodinou.

Zlodeji poškodili oplotenie a zobrali prakticky všetko, čo našli. Našťastie toho nebolo veľa, pretože stavebná firma, ktorá robí obnovu, si väčšinu zariadení prináša na stavbu každý deň. Zo zámku zmizol skladací rebrík, elektrické káble, reflektor, chemické WC, vysávač a niekoľko ďalších vecí.



„Dozvedeli sme sa to od robotníkov, ktorí prišli v pondelok do práce a zistili, že im chýba nejaké náradie. Zaznamenali sme finančnú škodu, hoci nie je vysoká. V zámku sa nenachádzajú hodnotné veci, ani materiál. Stavebná firma si dovezie prístroje a zariadenia každý deň práve preto, aby sa predišlo krádežiam,“ poskytla podrobnosti o krádeži Jana Škottová, ktorá musela nepríjemnú záležitosť riešiť zo Švajčiarska.

Polícia analyzuje kamerové záznamy

Poznamenala, že vniknúť do objektu nemá význam. Jednak tam zlodeji nič nenájdu, sú v ňom umiestnené kamery a môže to byť aj nebezpečné. „Aktuálne robíme vo vnútorných priestoroch výkopy pre schodisko a pre výťahovú šachtu, takže tam je dvaapolmetrová jama, do ktorej hrozí pád,“ varovala majiteľka Kuneradského zámku.

Obec poskytla policajnému zboru záznamy z obecných kamier, ktoré zachytávajú cestu k zámku. Polícia už pozná evidenčné čísla áut, ktoré smerovali v sobotu ráno k areálu.

„Keďže je to prakticky slepá ulica, tak nie je ťažké identifikovať všetkých vodičov. Ozval sa nám človek, ktorý potvrdil, že táto dvojica bola kradnúť aj u neho, čo takisto oznámil polícii.“