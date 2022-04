Ostrák hrdinom Tepličky v 90. minúte, Šmahajčíkove 2 góly z penált v Stráňavách

Komentáre k zápasom 17. kola III. ligy a 15. kola IV. ligy.

Zápasmi 17. kola III. ligy a 15. kola IV. ligy pokračovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Zápas Tvrdošín - Rosina sa nehral pre nespôsobilý terén.

Bánová splnila úlohu favorita a s Liptovskou Štiavnicou si poradila 2:0. S kysuckými súpermi si vo IV. lige poradili obaja žilinskí zástupcovia. Stráňavy zvíťazili nad Turzovkou 4:2, keď v 60. minúte bol už stav 4:0. Hostia kozmeticky upravili stav vďaka dvom premeneným penaltám kanoniera Rolanda Šmahajčíka.

Tri body si pripísala aj Teplička nad Váhom, ktorá v napínavom stretnutí proti Staškovu rozhodla o výhre z poslednej akcie.

III. liga Stred

FK Podkonice – FK Čadca 1:2 (0:2)

Góly: 82. A. Čilík – 9. D. Rucek, 21. M. Šmahajčík. ŽK: J. Kostúrik, D. Selecký – M. Šmahajčík, T. Tlelka, V. Krenželák. Rozhodoval Tapfer, 200 divákov.

DOMÁCI: P. Gábriš – M. Lichý (30. P. Solivajs), M. Turňa, R. Dlhoš (79. A. Čilík), T. Martinec, T. Koreň, P. Gajan, D. Selecký, J. Kostúrik (60. A. Portugalyan), M. Sedliak (65. W. Jiang), Adam Kostúr.

HOSTIA: D. Bobok – D. Prívara, R. Putyra (13. V. Krenželák), T. Tlelka, R. Gomola, F. Pagáč, T. Pohančeník, D. Rucek, T. Dyroff (68. M. Samuhel), R. Práznovský (51. Š. Jarabek), M. Šmahajčík (80. P. Zubka).

Explózia emócií a od nervozity nepraskali len poháre, ale aj džbány. Podkonice vhupli do zápasu s vysokým pressingom, ktorý odhodlaní hostia dobre kryli. Túžba konečne vyhrať sa stretla s osudom v . minúte. Tlelka milimetrovým pasom našiel Ruceka, ten bleskovo vletel do šestnástky, stopér domácich zazmätkoval, nasledovala strela z prvej po zemi, koncovka presvišťala tesne povedľa žrde, brankár _ zamrzol a len sa bezmocne prizeral – 0:1. Domáci hrozili po štandardných situáciách, „hádzali“ center za centrom, no vyloženú šancu si nevypracovali. V . minúte našiel Pagáč dlhým nákopom na hrote postaveného Šmahajčíka, ten rázom sklepol Práznovskému, ktorému sa podarilo prešprintovať na krídelnú vertikálu , prízemným centrom poza obranu vrátil prihrávku útočnému kolegovi, ktorý loptu upratal do prázdnej brány a na hosťujúcej striedačke vybuchol ohňostroj radosti – 0:2. Ofenzívne duo hostí predviedlo peknú „kombinačku“ aj v závere prvého polčasu. Práznovský sa osamostatnil v šestnástke, loptu si prichystal na pravačku, napriahol, no v momente strely mu súper zobral nohy, avšak rozhodca ukázal len päťku. „Cez prestávku priznal, že sa mala pískať jedenástka,“ prezradil kapitán Čadce Tomáš Tlelka.

Podkonice vleteli s nešetrným tempom aj do druhého dejstva, nebezpečenstvo v podobe sľubných príležitostí vznikalo opäť po pasoch z krídelných priestorov alebo nepríjemných štandardiek či rohov. Čadca bola nútená prejsť do čistej defenzívy, no zadná čata v zložení Rucek, Prívara, Tlelka a Gomola sa bezohľadne hnala za prvým víťazstvom v sezóne. Tlak súpera sa odzrkadlil na kontaktnom góle. Rucek nedobre odpratal loptu, tá preskočila na nohu, súper dostal loptu na nohu a gólovo zakončil. V 80. minúte mal šancu opäť Rucek, jeho strelu dorážal Šmahajčík, ale domáca defenzíva v trme vrme zblokovala.

„V kabíne panuje veľká spokojnosť, no netreba vyletieť hlavami do nebies. Stále je na čom pracovať, potrebujeme zlepšiť pasáže v útočnej fáze. Dúfam, že na trojbodový zisk nadviažeme aj v nadchádzajúcich stretnutiach,“ nechal sa počuť strelec prvého gólu.

„Boli sme efektívni, využili dve dobré šance a hostí nepustili k zakončeniu. V druhom polčase nás zatlačili nakopávanými loptami, ale v obrane sme si s tým poradili. Výhra ma teší, podali sme disciplinovaný a dobre taktický výkon,“ pousmial sa Tlelka.

TJ Jednota Bánová – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 2:0 (1:0)

Góly: 33. D. Kothaj, 82. J. Mráz. ŽK: J. Mráz, M. Kubena, A. Bechný, Wagner Junior – P. Kulich, P. Strmenský, P. Hoferica. Rozhodoval Konček, 120 divákov.

DOMÁCI: P. Kosa – B. Ďurana, S. Bičan (63. Wagner Junior), M. Kubena, A. Bechný, D. Kothaj (34. Š. Káčer), J. Mráz (86. M. Dusa), S. Prášek, M. Zavadzan, B. Gluvić (74. De Oliveira), D. Labovský.

HOSTIA: P. Kulich – M. Kohút, P. Hoferica, Š. Koleň, M. Eliaš, K. Múdry, J. Mihálik, A. Klačko, J. Hrdina, P. Ondrík (68. Š. Gajdoš), P. Strmenský.

Terén v Bánovej nebol ideálny, keďže v sobotu sa na ihrisku odohrali dva zápasy. V 10. minúte po Gluvićovom centri dával Kothaj spätnú hlavičku na Mráza, ktorý skóroval. Jeho gól však rozhodca neuznal, keďže sa mu nepozdával súboj Kothaja s hosťujúcim hráčom. Išlo o prísne neuznaný gól. O päť minút neskôr sa po vysunutí ocitol medzi stopérmi Mráz a jeho pokus letel tesne vedľa tyče. Domáci sa naďalej snažili otvoriť skóre, hostia sa do výraznejšej gólovej šance nedostali. Bánová strelila úvodný gól po polhodine hry. Gluvić vysunul do úniku Kothaja, ktorý sa zbavil obrancov a preloboval Kulicha. V závere prvého dejstva mohol zvýšiť vedenie domácich Káčer, ktorý sa dostal do úniku. Prvý dotyk mal dobrý, ale neskôr mu lopta odskočila a zakončenie nebolo z jeho strany ideálne.

Po zmene strán v 53. minúte po prízemnom centri Bičana z pravej strany Káčer v sklze nedočiahol na loptu.