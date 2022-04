Útočník Halama pred finále: Nemáme dôvod niečo meniť. Kým sa vyhráva, vyhrávajme

Budú rozhodovať maličkosti, myslí si minuloročný majster Slovenska so Zvolenom.

Už dnes o 17:00 hod. to vypukne! Začína sa boj o barážovú miestenku medzi dvomi nezmieriteľnými rivalmi Žilinou a Martinom. Pred začiatkom finálovej série sme položili pár otázok členovi prvého útoku Marcovi Halamovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do finále ste postúpili v najkratšom možnom čase. Ako sa spätne obzeráte za sériami so Slovanom a Topoľčanmi?

- Podľa mňa išlo o vyrovnané série. S Topoľčanmi to bolo trošku vyhrotenejšie. Je super, že oboch protivníkov sa nám podarilo vyradiť v najkratšom možnom čase.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Tréner Škorvánek pred finále proti Martinu: Očakávam chlapský a čestný boj Čítajte

V minulom roku ste sa stali majstrom Slovenska so Zvolenom, teraz sa pokúsite o rovnaký úspech o súťaž nižšie. Keby ste mali porovnať extraligu a SHL, v čom vidíte najväčší rozdiel?

- Ťažko povedať. Extraliga a prvá liga sú trošku iné. Najväčším rozdielom je, že v prvej lige nie je hokej až tak previazaný s taktikou. Aj v aktuálnom play-off môžeme vidieť, že sa hrá do tela, dohráva sa každý súboj.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: ANKETA: Hreus, Laco a Húževka predpovedajú vyrovnanú sériu a postup Žiliny Čítajte

Do kádra ste pribudli v priebehu sezóny, iba pár dní po prehre s Martinom (6:5), ktorá bola nateraz poslednou. To znamená, že v drese s Vlkom na hrudi ste ešte neprehrali. Čo na to hovoríte?

- Je to zaujímavé. Takúto dlhú víťaznú sériu som ešte nezažil. Počas mojej kariéry som bol v tímoch, ktoré veľa vyhrávali, ale toto je pre mňa niečo úplne nové. Dokonca sme prekonali Guinessov rekord. Keďže sa nám darí, nemáme dôvod niečo meniť. Sme nastavení tak, že kým sa vyhráva, vyhrávajme.

Zrejme by ste neboli proti tomu, ak by sa táto víťazná séria natiahla ešte o osem zápasov...

- Bol by som najradšej, keby sme ju posunuli o osem zápasov, to by bolo výborné.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: R. Chovanec: Žiline sa smiali, že nemá fanúšikov. Teraz sa ukazuje, aká hlúposť to bola Čítajte

Všetky vzájomné zápasy proti Martinu v základnej časti sa skončili rozdielom jedného gólu (na výhry 2:2). Čo očakávate od finálovej série, v ktorej sa stretnú dvaja odvekí rivali?

- Z osobného pohľadu mi zápasy s Martinom prišli zo základnej časti najťažšie. Čakal som, že ak chceme vyhrať ligu, budeme musieť poraziť práve Martin. Očakávam vyrovnané a emotívne zápasy. Budú rozhodovať maličkosti – ako zachytajú brankári, komu vyjdú presilovky a dôležitá bude disciplína. Vôbec by mi neprekážalo, keby sme každý zápas vyhrali 1:0 a postúpili do baráže, čo si všetci prajeme. Predchádzajúce domáce zápasy mali vynikajúcu atmosféru. Dúfam, že na finále prídu fanúšikovia ešte vo väčšom počte. Najlepšie by bolo, keby bolo vypredané.