ANKETA: Hreus, Laco a Húževka predpovedajú vyrovnanú sériu a postup Žiliny

V pondelok štartuje finále SHL Žilina - Martin.

ŽILINA. Finále Slovenskej hokejovej ligy a zároveň derby dvoch odvekých rivalov je predo dvermi. Pred štartom finálovej série Žilina - Martin sme trom bývalým známym žilinským hokejistom položili päť otázok: Čo hovoríte na doterajší priebeh sezóny? Ako hodnotíte cestu Žiliny do finále v najkratšom možnom čase? Aké sú silne zbrane tímu? Čo očakávate od finále? Má Žilina tento rok na to, aby postúpila do extraligy?

MICHAL HREUS, majster Slovenska so Žilinou v sezóne 2005/2006

„Čakal som, že Žilina bude v základnej časti dominantná, keďže v klube sú vytvorené skvelé podmienky. Jedným dychom však musím doplniť, že dominancia v základnej časti býva často zradná. Všetci máme ešte v pamäti minulý rok.

Podľa priebehu sezóny sa očakávalo, že Žilina postúpi do finále. Aj keď niektoré zápasy boli tesnejšie, dokázali ich zvládnuť a preklopiť na svoju stranu. Niekedy býva zradné, ak niekto postupuje v najkratšom možnom čase a potom čaká na súpera.