Tréner Škorvánek pred finále proti Martinu: Očakávam chlapský a čestný boj

Bude to boj o každý centimeter ľadu, hovorí žilinský tréner.

ŽILINA. Pred začiatkom finálovej série Slovenskej hokejovej ligy medzi Žilinou a Martinom sme položili pár otázok hlavnému trénerovi Stanislavovi Škorvánkovi.

Ako ste spokojný s predvedeným herným prejavom vašich zverencov na ceste do finále?

- Sme spokojní s tým, že sa nám obe série podarilo ukončiť v najkratšom možnom čase. Kvalita súperov sa stupňuje a aj priebeh zápasov býva vyrovnanejší. Hlavne vo vonkajších zápasoch proti Topoľčanom sme sa miestami dostali pod tlak súpera, ale zvládli sme to. S tým, s čím sme do Topoľčian odchádzali, to sme aj splnili.

Mužstvo je vyvážené, zápas môže rozhodnúť ktorákoľvek päťka. Vidíte to podobne?

- Áno. Už pri skladbe kádra sme kládli dôraz na to, aby sme mali štyri vyrovnané útoky.