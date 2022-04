Autor víťazného gólu Matej Macek: Vôbec som sa nepozeral, kde strieľam

Napínavý štvrtý semifinálový zápas rozhodlo až predĺženie.

Po vyradení Modrých krídiel Slovan v štyroch zápasoch zvládli žilinskí hokejisti ukončiť v najkratšom možnom čase aj semifinálovú sériu. Vo štvrtom zápase na ľade Topoľčian rozhodol o výhre v predĺžení Matej Macek. Finálový súper Vlkov vzíde z dvojice Skalica - Martin (1:3 na zápasy). Prinášame vám ohlasy strelca víťazného gólu Mateja Maceka a brankára Stanislava Škorvánka.

Matej Macek, strelec víťazného gólu: „Dnes to bolo napäté do poslednej sekundy. Topoľčany hrali veľmi slušne. Čakal som, že budú viac unavení ako my. Bojovali až do konca, bolo to vyhrotené. Celkovo išlo o vyrovnanú sériu, keďže iba jeden zápas sme vyhrali o viac ako jeden gól. Myslím si, že Topoľčany sa nemajú za čo hanbiť. Pri víťaznom góle som sa vôbec nepozeral, kde strieľam. Videl som Aďa (Slobodu), ako ťahá puk. Už v zápase predtým sme mali podobnú šancu, takže som vedel, že mi bude nahrávať. Len som nastavil hokejku. Tešíme sa, že sme sériu ukončili v najkratšom možnom čase a môžeme nabrať sily. Teraz si musíme dobre oddýchnuť, zregenerovať a pripraviť sa na súpera, ktorý sa nám postaví vo finále.“

Stanislav Škorvánek, brankár: „Dnes to bol najťažší zápas tejto série. Po inkasovanom góle mali prevahu skôr domáci. Som rád, že sme to ubránili. V predĺžení to je 50 na 50 a teší ma, že to tam padlo nám. Topoľčany majú menšie ihrisko. Hrali viac do tela, mali sme problém presadiť sa. Aj keď to tak výsledkovo nevyzerá, bola to ťažká séria. Zvládli sme ju v najrýchlejšom čase, takže si teraz môžeme trošku oddýchnuť.“