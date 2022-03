Tvrdá hra, dohrávanie, šarvátky. Vlci to v Topoľčanoch ustáli a sú vo finále!

Žilinskí hokejisti postúpili do finále v najkratšom možnom čase.

Žilina začala aj vo štvrtom semifinálovom zápase aktívne. Skóre mohol už v prvej minúte otvoriť Safaraleev, ktorý sa dostal sám pred brankára Hala po chybe domácej obrany, ale Rus domáceho gólmana neprekonal. Vo 4. minúte dostali Vlci prvú presilovku a hneď po vyhranom buly to skúšal delovkou z modrej Petran. O chvíľu neskôr sa už skóre menilo. Safaraleeovu prihrávku spoza bránky usmernil presnou strelou z prvej k tyčke Šmida – 0:1.

Vlci hrali od začiatku výborne aj v obrane a domácich hokejistov nepúšťali na dostrel ku Škorvánkovi. V 9. minúte predviedol peknú individuálnu akciu Safaraleev, ktorý sa pretlačil až pred domáceho brankára a bol faulovaný, nasledovalo trestné strieľanie. Faulovaný Rus však nájazd nepremenil. Aj v ďalšom priebehu zápasu boli domáci hokejisti v útočnom pásme bezzubí.

Prvá strela medzi tri žilinské žrde mierila až v 11. minúte, ale s Ručkayovou šancou si Škorvánek poľahky poradil. Ďalšie minúty výraznejšiu príležitosť na zmenu skóre nepriniesli. Tri minúty pred koncom prvej tretiny dostali presilovku aj Topoľčany. Prvú strelu na Škorvánka vyslal po minúte Michal Novák. V ďalšom priebehu sa už žochári k ohrozeniu hosťujúcej bránky nedostali.

Hneď v úvode druhej dvadsaťminútovky Marek Drtina fauloval a domáci si zahrali presilovku. Aj keď sa žochári rozostavili v útočnom pásme, Škorvánka výraznejšie neohrozili. Okamžite po návrate z trestnej lavice sa puk dostal k Drtinovi, ktorý sa rútil na Hala, ale domáci obranca ho včas dostihol. Presilovku dostali po Tomčákovom vylúčení aj Vlci. Zverencom Stanislava Škorvánka však početná výhoda nevyšla podľa predstáv.

Postupom času sa hra opäť pritvrdila, dohrávali sa osobné súboje a pribúdali šarvátky. Ďalšiu početnú výhodu už domáci využili, keď Bečka z ľavého kruhu prepálil Škorvánka. O tri minúty neskôr skryl žilinský gólman do lapačky Zekuciovu strelu a o pár sekúnd musel byť v pozore pri zakončení Michala Nováka.

Oproti prvej časti sa hra často kúskovala. V 31. minúte dobre tečoval strelu pred domácim Halom Tibenský. O tri minúty neskôr dostal za nešportové správanie desaťminútový osobný trest Koyš. Neskôr bol po obyčajnom bodyčeku vylúčený Šidlík a domáci dostali presilovku. Vlci ju ubránili výborne. Minútu pred koncom sa snažil Halamovo nahodenie tečovať Macek. Na opačnej strane po chybe žilinskej obrany vychytal Kluku Škorvánek.

V 43. minúte dostali Topoľčany presilovú hru po podrazení Slobodu. Na Škorvánka však nesmerovala z domácich hokejok vďaka dobrému žilinskému bráneniu ani jedna strela. Väčšiu gólovú príležitosť prítomní diváci nevideli, domáci aj hostia hrali opatrne. V 47. minúte to skúšal po Petranovej strele Safaraleev. V dobrej pozícii o pár sekúnd neskôr minul hosťujúcu bránku Laššo.

Tretia tretina bola v znamení bojovného hokeja. V polovici tretej tretiny to skúšal od modrej Ručkay. O chvíľu neskôr fauloval Tibenský Bečku a domáci dostali ďalšiu presilovku. Vlci bránili vynikajúco, žochári sa nedostali k žiadnej strele. Pár sekúnd po návrate z trestnej lavice to dobre skúšal Tibenský. Päť minút pred koncom sa snažil zaskočiť Hala Markovič. V poslednej tretine gól nepadol a išlo sa do predĺženia.

V ňom po dobrom napádaní získali Žilinčania puk v útočnom pásme, Sloboda našiel Maceka, ktorý z blízkosti prekonal Hala a poslal Vlkov v najkratšom možnom čase do finále.