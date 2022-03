Výhru Bánovej zariadila srbská posila, Stráňavy zakopli, Teplička s Rosinou prehrali

Komentáre k zápasom 16. kola III. ligy a 14. kola IV. ligy.

Zápasmi 16. kola III. ligy a 14. kola IV. ligy odštartovala počas víkendu jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Zápas ako na hojdačke videli diváci v Žarnovici. Bánová strelila úvodný gól, ale za štyri minúty dvomi presnými zásahmi otočil Malle stav v prospech domácich. Otočka sa podarila aj futbalistom mestskej časti Žiliny. Víťazný gól strelila srbská posila Bojan Gluvić.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žilinským účastníkom IV. ligy Sever sa nedarilo podľa predstáv. Teplička nad Váhom aj Rosina prehrali na domácom ihrisku, Stráňavy prišli na pôde Belej-Dulíc o výhru v druhom polčase.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: 20-minútový hetrik Mintácha, Gbeľany otočili šláger. Dominantný Predmier, smola Kotešovej Čítajte

III. liga Stred

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Baník Kalinovo 1:1 (0:0)

Góly: 90. K. Švancár – 78. R. Ivan. ŽK: M. Rajnoha, T. Ševčík – Ľ. Uhlár, D. Dobiáš, J. Cibula. ČK: 76. M. Novotný. Rozhodoval Tapfer, 150 divákov.

DOMÁCI: P. Lastovica – M. Novotný, L. Ďuratný, K. Švancar, M. Milo, M. Gašper (72. M. Podolak), K. Gábor (84. B. Kopásek), K. Koleno, M. Rajnoha, B. Macura, T. Ševčík (74. A. Tvrdý).

HOSTIA: M. Rusnák – Ľ. Uhlár (89. C. Vaľko), R. Ivan, J. Segeč, T. Fajčík, M. Jass, D. Dobiáš (68. A. Filipiak), V. Koták, A. Keszi, J. Cibula, R. Vančo.

Hostia do duelu vkročili defenzívnym futbalom, lišiacky tônili na brejky a rozohrávku Krásna napádali odhodlane a vysoko. Domáci kontrolovali a v 24. minúte spálili nemožné. Macurovi skočila lopta na špičku a z pol metra netrafil odkrytú Rusnákovú svätyňu. O štyri minúty zvonila žrď za Lastovicom. Zvonkohra pokračovala a v 35. minúte zacengal Koleno, keď z päťky kopíroval svojho spoluhráča a napálil konštrukciu.

V druhom hra ako v prvom, vstup do polčasu patril Krásnu, domáci mali loptu častejšie, no gólovka neprišla. Divákov vzpružil zo sedačiek záver, v 83. minúte Kalinovo zahralo roh, Lastovica nedobre vyboxoval, lopta nezbedne poskakovala popred bránu, nasledovalo zakončenie hostí a ruka Novotného na čiare. Za netypicko-hrdinský počin videl červenú, arbiter mal len jednu možnosť a rukou ukázal biely bod. Skúsený gólman domácich však miernu chybu napravil a penaltu lapil. No sito sa zavlnilo po nadchádzajúcom rohu, katom sa stal Ivan a hlavou nekompromisne zakončil. Domáci stavili na vabank, veď čo iné? Búšili do plných, jazdili a zápal sa napokon stal architektom vyrovnania. Do krídla dostal presný pas Švancár, obhodil obrancu a gólovou krížnou strelou zakončil poslednú akciu zápasu – 1:1. Rozhodca fúkol do píšťalky a bolo dokonané.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: 5 gólov Bistiaka a Drexlera, trápenie Bytče v Brodne, šláger pre Ovčiarsko Čítajte

MFK Žarnovica – TJ Jednota Bánová 2:3 (2:2)

Góly: 31. a 34. L. Malle – 30. A. Bechný, 47. J. Mráz, 61. B. Gluvić. ŽK: M. Výbošťok, L. Malle – M. Kubena, B. Gluvić, A. Bechný. Rozhodoval Kuteľ, 200 divákov.

DOMÁCI: M. Repiský – M. Cehula, S. Kruľák, S. Jenat, M. Boniš, M. Výbošťok, O. Valko, F. Škrteľ (73. S. Černák), D. Ismael Stephane Ouattara, P. Kodjo Hounlete, L. Malle (81. A. Mishko).

HOSTIA: P. Kosa – B. Ďurana, S. Bičan (57. B. Gluvić), Ľ. Horecký, M. Kubena, Š. Káčer (46. D. Labovský), A. Bechný, D. Kothaj (82. T. De Oliveira), J. Mráz, S. Prášek, M. Zavadzan.

V uzamknutej časti sa dozviete: - podrobné priebehy zápasov Žarnovica - Bánová, Čadca - Oravské Veselé, Teplička nad Váhom - Kysucké Nové Mesto, Rosina - Bešeňová, Belá-Dulice - Stráňavy, Turzovka - Tvrdošín - zostavy tímov, strelcov gólov, počet divákov a tabuľku - ako padli góly v jednotlivých zápasoch - ktorí dvaja hráči Bánovej mohli vyrovnať na konci prvého polčasu - po akých nádherných akciách otočila Bánová skóre vo svoj prospech - ako padol jediný gól v Tepličke nad Váhom - akým nádherným spôsobom skóroval Bukovčan v Belej-Duliciach - ktorý hráč Stráňav trafil v prvom polčase tyč - koľko dobrých šancí na skórovanie si v druhom polčase vypracovala Belá-Dulice a ako podržal Stráňavy brankár Klocaň

Žarnovica, ktorá má mladé, behavé mužstvo, vstúpila do zápasu dobre. Bánovej začiatok nevyšiel podľa predstáv, hosťom viazla medzihra a ani kombinácia nebola ideálna.