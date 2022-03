Strelec víťazného gólu Koyš: Išlo o najlepšiu atmosféru, ktorú som tu doteraz zažil

Zápas sledovalo 1563 divákov.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti vstúpili do semifinále play-off Slovenskej hokejovej ligy víťazne. S Topoľčanmi si poradili 3:2 a ujali sa vedenia v sérii 1:0. Zápas mohli uzavrieť skôr, keby v druhej tretine s množstva dobrých šancí odskočili súperovi na rozdiel troch gólov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vlci Žilina – HC Topoľčany 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Góly a asistencie: 4. Safaraleev (Šmida, Tibenský), 16. Drtina (Vybiral), 41. Koyš (Safaraleev) – 38. Kurbatov (Legalin, Tomčák), 58. Novák M. (Novák L., Bečka). Vylúčenia: 5-4. Rozhodovali: Rojík, Goga, Holienka, Junek, Číž. 1563 divákov. Stav série: 1:0. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Jansons, Petran, Halama, Petráš, Macek – Nahálka, Drtina, Safaraleev, Šmida, Tibenský – Sloboda, Šidlík, Cíger, Markovič, Koyš – Hudec, Pišoja, Jakubík, Vybiral, Linet. HC TOPOĽČANY: Kompas – Novák M., Zekucia, Ručkay, Čaládi, Novák L. – Bystričan, Dúžek, Kluka, Bečka, Gergel – Kaščák, Kapičák, Legalin, Tomčák, Kurbatov – Bulák, Vereš, Kováč, Laššo, Matej.

Čo na to tréneri? Ľubomír Hurtaj, tréner Topoľčian: „Boli sme na to pripravení, ale bolo vidieť, že išlo o iné tempo ako v predchádzajúcej sérii. Žilina nastolila tempo, ktoré sme čakali. Určite to nebolo pre mojich hráčov ľahké, mali problém si na to zvyknúť. Na mužstvách nebolo vidieť, že by mali väčšiu prestávku, pretože od prvého striedania sa išlo naplno. Aj napriek tomu sme boli stále v zápase, aj keď sme boli viac-menej pod tlakom. Obrana na čele s brankárom nás držala. Viac by som čakal od útočnej fázy, aby sme sa vedeli presadiť. Škoda gólu na 3:1. V takomto zápase nemôžeme inkasovať v presilovke, aj keď sme zápas ešte zdramatizovali. Súper má kvalitu a bol lepší. Zápas splnil kritériá semifinále.“ Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Celý zápas sa to viezlo na tom, že sme mali optickú prevahu, ale súperovi sme nevedeli odskočiť na väčší gólový rozdiel. Topoľčany neustále hrozili brejkami a aj v presilovkách to bolo niekedy na vážkach. Pomohol nám presný zásah v oslabení, ale gólom na 3:2 sme si skomplikovali situáciu. Aj s troškou šťastia sme to nakoniec ubojovali. Ani sa to nedá porovnať s prvým zápasom so Slovanom, ktorí sme taktiež odohrali po desiatich dňoch. Herná pauza nebola na oboch mužstvách poznať.“

Ako padli góly:

03:36 - Pred topoľčianskou bránkou vznikol závar, puk tancoval na bránkovej čiare, až ho nakoniec do siete dostal Safaraleev.

15:21 - Vybiral našiel fantastickou prihrávkou Drtinu, ktorý nekrytý z kraja ľavého kruhu prepálil Kompasa.

37:55 - Legalin našiel pred bránkou osamoteného Kurbatova, ktorý prekonal Škorvánka strelou pod hornú žŕdku.

40:50 - Topoľčanci prepadli v útočnom pásme, do úniku dvaja na jedného sa dostali Safaraleev s Koyšom, Rus našiel druhého menovaného a aj keď mu puk trošku odskočil, Kompas už bol na zemi a Koyš ho prekonal strelou pod hornú žŕdku.

57:47 - V hre bez brankára znížil aj s prispením žŕdky strelou z ľavého kruhu Michal Novák.

Víťazný gól v prvom semifinálovom zápase proti Topoľčanom strelil v oslabení na začiatku tretej tretiny Patrik Koyš. Rodák z Ilavy popísal gólovú situáciu nasledovne.

„Igor (Safaraleev, pozn. red.) vybojoval puk, išli sme dvaja na jedného. Vedel som, že mi to bude hádzať. Myslím si, že som bol v ťažkom uhle a o to je to lepšie, že to tam padlo,“ povedal s tým, že chcel strieľať z prvej, ale: „Puk mi poslal veľmi dopredu, takže som si ho musel spracovať korčuľou. Teraz je to úplne jedno, hlavné je, že sa to skončilo gólom.“

Podľa člena tretieho útoku išlo o výborný zápas v slušnom tempe. „Jediná škoda je, že sme súperovi neodskočili na 3:0, pretože sme si v druhej tretine vypracovali tri, štyri vyložené tutovky. Keby sa nám to podarilo, dohrávali by sme zápas pokojnejšie,“ doplnil Koyš.

V uzamknutej časti sa dozviete: - v čom boli podľa Patrika Koyša Topoľčanci najviac nepríjemní - ako chcú hrať v nasledujúcich zápasoch - ako zhodnotil zápas kapitán Marek Drtina a čo povedal ku svojej gólovej situácii - ako popísal hru súpera a ako je spokojný s prácou defenzívy - ako sa Patrik Koyš s Marekom Drtinom vyjadrili na adresu fanúšikov

Hostia boli efektívnejší

Topoľčanom sa dvomi kontaktnými gólmi podarilo dostať do hry, ale vyrovnávajúci, ktorý by znamenal predĺženie, zverenci Ľubomíra Hurtaja nestrelili. „Bolo to ťažké, ale