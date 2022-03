I. trieda: Bytča dotiahla Pečovského, 19-gólový strelec v Nededzi (súpisky na jar)

Príručka futbalového fanúšika pred jarnou časťou.

Vo vyrovnanej I. triede bojuje o postup do V. ligy 2. Bytča (v čiernom) aj 6. Lietavská Lúčka. (Zdroj: R. Bellan)

Už počas tohto víkendu to na dedinských futbalových ihriskách ožije! Po troch rokoch sa konečne odohrá jarná časť a tak nemôže na našom webe chýbať tradičný Kompas fanúšika. Bližšie sme sa pozreli na I. triedu ObFZ Žilina. Kto z mužstiev odišiel, kto do nich pribudol a ako vyzerajú súpisky na jarnú časť? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Pozrite si kompletný prehľad jednotlivých klubov predtým, ako sa prvýkrát súťažne fúkne do píšťalky. Pripravili sme pre vás prehľadné súpisky mužstiev v jednotlivých kategóriách - brankári, obrancovia, záložníci, útočníci. Pri každom tíme nechýbajú ani príchody a odchody. A dozviete sa aj to, kto je v daných kluboch predsedom, trénerom a vedúcim mužstva.

Z klubu MFK Bytča nám do uzávierky súpisku na jarnú časť neposlali. Dnes poobede však na oficiálnej facebookovej stránke oznámili, že novou posilou MFK sa stal bývalý slovenský futbalový reprezentant Viktor Pečovský.

S predstaviteľom klubu ŠK Petrovice sa nám ani na viacero pokusov skontaktovať nepodarilo.

V uzamknutej časti sa dozviete: - kompletné súpisky mužstiev FK Zástranie, TJ Jednota Bánová B, ŠK Štiavnik, TJ Horný Hričov, ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, TJ ŠTART Veľké Rovné, OFK Teplička nad Váhom B, TJ Hlboké, TJ Považský Chlmec, OŠK Nededza, OŠK Kamenná Poruba a RTJ Brodno na jarnú časť 2021/2022 - odchody (kam hráči odišli) a príchody (z akého mužstva prišli) z každého klubu - výsledky prípravných zápasov všetkých mužstiev

FK ZÁSTRANIE

BRANKÁRI: Matej Kubišta, Tomáš Dorčík

OBRANCOVIA: Marko Kopas, Andrej Neslušan, Jozef Štuller, Tomáš Vajčovec, Michal Hazda, Filip Šupej

ZÁLOŽNÍCI: Patrik Hruška, Marián Murárik, Martin