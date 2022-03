III. a IV. liga: Brazílčania aj Srb v Bánovej, ambiciózne Stráňavy a Teplička nad Váhom

Príručka futbalového fanúšika pred jarnou časťou.

Už o pár dní to na dedinských futbalových ihriskách ožije! Po troch rokoch sa konečne odohrá jarná časť a tak nemôže na našom webe chýbať tradičný Kompas fanúšika. Bližšie sme sa pozreli na III. a IV. ligu. Kto z mužstiev odišiel, kto do nich pribudol a ako vyzerajú súpisky na jarnú časť? To sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Pozrite si kompletný prehľad jednotlivých klubov predtým, ako sa prvýkrát súťažne fúkne do píšťalky. Pripravili sme pre vás prehľadné súpisky mužstiev v jednotlivých kategóriách - brankári, obrancovia, záložníci, útočníci. Pri každom tíme nechýbajú ani príchody a odchody. A dozviete sa aj to, kto je v daných kluboch predsedom, trénerom a vedúcim mužstva. Niekde nájdete aj nové tváre.

V uzamknutej časti sa dozviete: - kompletné súpisky mužstiev TJ Jednota Bánová, OŠK Baník Stráňavy, OFK Teplička nad Váhom a OŠK Rosina na jarnú časť 2021/2022 - odchody (kam hráči odišli) a príchody (z akého mužstva prišli) z každého klubu - výsledky prípravných zápasov všetkých mužstiev

TJ JEDNOTA BÁNOVÁ

BRANKÁRI: Peter Kosa, Simon Hanovec

OBRANCOVIA: Juraj Mráz, Martin Kubena, Juraj Cisárik, Branislav Ďurana, Matej