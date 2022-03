Záujem o očkovanie klesá. V žilinskej nemocnici budú očkovať iba dva dni v týždni

Aktuálne sa používa vakcína Comirnaty.

ŽILINA. Po vyše roku od otvorenia ide Vakcinačné centrum vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline do útlmu. Od pondelka budú pravidelne očkovať už iba dva dni v týždni vo štvrtky a v piatky.

„Deti vo veku od 5 do 11 rokov očkujeme iba na základe registrácie vo štvrtky a v piatky v čase od 13. do 15. hodiny. Deti od 12 rokov a dospelých očkujeme aj bez registrácie v čase od 7:15 do 15. hodiny,“ informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

V časoch najväčšieho náporu sa očkovalo vo Vakcinačnom centre na prvom poschodí polikliniky v piatich ambulanciách.

Aktuálne sa používa vakcína Comirnaty. Očkujú sa tiež občania z Ukrajiny, pričom je potrebné preukázať sa preukazom žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska, alebo v prípade osoby bez verejného zdravotného poistenia s bydliskom na území Ukrajiny zdržiavajúcej sa na Slovensku ukrajinským identifikačným dokladom.