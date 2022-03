Po tretí raz s čistým kontom. Vlci postúpili v najkratšom možnom čase do semifinále

Žilina vyhrala so Slovanom 1:0, 4:0, 7:3 a 1:0.

Žilinskí hokejisti postúpili v najkratšom možnom čase do semifinále play-off Slovenskej hokejovej ligy. Štvrtý zápas štvrťfinálovej série, podobne ako ten prvý, priniesol iba jeden presný zásah. Tentoraz bol šťastným strelcom na strane Žiliny v oslabení Sebastián Šmida.

Modré krídla Slovan – Vlci Žilina 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Góly a asistencie: 22. Šmida (Tibenský). Vylúčenia: 7-4. Strely: 27-38. Rozhodovali: Rojík, Bachúrik, Rehák, Staššák, Jonák. Konečný stav série: 0:4. MODRÉ KRÍDLA SLOVAN: Hlavaj – Žabka, Fatul, Klučiar, Uram, Danišovský – Beňo, Krakovský, Gašpar, Lukošik, Chalupa – Hauser, Kotzman, Škvarek, Bezák, Fominykh – Funtek, Parobek, Petriska, Petráš, Lepskii. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Jansons, Petran, Macek, Halama, Petráš – Hřebíček, Drtina, Vybiral, Šmida, Tibenský – Sloboda, Šidlík, Cíger, Markovič, Koyš – Rehák, Nahálka, Jakubík, Linet, Skladaný.

Veľa vyložených gólových príležitostí štvrtý zápas nepriniesol. Žilinskí hokejisti hrali rozumne a domácim nedovolili zápas zdramatizovať. Meno svojho semifinálového súpera sa Vlci dozvedia najskôr až v piatok.

Stanislav Škorvánek st., tréner: „Bol to náročný zápas, pretože domáci mali poslednú možnosť predĺžiť štvrťfinálovú sériu. V takejto situácii mužstvo dostane krídla a hrá na hranici možností. Nám trošku odišli presilovky, ale boli sme pokojní. Musel prísť aj zápas, kedy nám veci nevyjdú podľa predstáv. Sústredili sme sa na ďalšie veci a nakoniec sa nám stretnutie podarilo dobojovať do víťazného konca.“

Stanislav Škorvánek ml., brankár: „Bol to ťažký zápas, keďže domáci hrali o všetko. A aj to tak vyzeralo. Nič nám neuľahčovali, práve naopak. Hrali dobre do tela, bránili. V presilovkách nás nepúšťali do vyložených šancí. Som rád, že sme zvládli ukončiť štvrťfinálovú sériu po štyroch zápasoch. V play-off sa hrá inak, čo sme si overili. Nastrieľané góly a body, ktoré sme nazbierali v základnej časti, teraz nehrajú žiadnu rolu. Čistým kontám by som neprikladal veľkú vážnosť. Mohol som dostať jeden gól a prehrali by sme. Niekedy je to aj o šťastí a som rád, že to takto dopadlo.“