III. trieda: Čaká nás napínavý boj o dve postupové miestenky (anketa pred jarou)

Zástupcovia klubov odpovedajú na tri otázky.

Najnižšia oblastná trieda v Žiline bude mať náboj až do konca. Tento rok postúpia totiž do II. triedy až dve mužstvá a bude zaujímavé sledovať, kto si postupové miestenky do vyššej súťaže z vyrovnaného čela tabuľky vybojuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred začiatkom jarnej časti sme urobili anketu medzi účastníkmi III. triedy. So zástupcom klubu TJ Divina sa nám ani na viacero pokusov skontaktovať nepodarilo. Z klubov TJ Partizán Súľov a FK Fatran Dolná Tižina nám odpovede do uzávierky neprišli.

Pýtali sme sa tieto otázky:

1. Po troch rokoch sa konečne odohrá kompletný súťažný ročník. Onedlho odštartuje jarná časť oblastných futbalových súťaží. Čo od nej očakávate?

2. Aké sú klubové ciele do jarnej časti a s akým umiestnením budete spokojný po poslednom súťažnom zápase?

3. Do II. triedy tento rok postúpia dve mužstvá. Ktoré tímy sú podľa vás najväčšími favoritmi na postup?

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: II. trieda ObFZ Žilina: Kto netají ambície? (anketa pred začiatkom jarnej časti) Čítajte

V uzamknutej časti sa dozviete: - na anketové otázky odpovedajú zástupcovia klubov III. triedy ObFZ Žilina - OFK OVČIARSKO (tréner Vladimír Galbavý), TJ TATRAN HRABOVÉ (tréner Ľubomír Hrobárik), OŠK DIVINKA-LALINOK (tréner Ján Papučík), TJ ROZVOJ MOJŠ (tréner Marek Sárközi), FK TERCHOVÁ (tréner Štefan Miho), TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE (predseda klubu Miroslav Hošták), TJ POVAŽAN NEZBUDSKÁ LÚČKA (vedúci mužstva Ľubomír Tavač), ŠK LIETAVA (tajomník klubu Tomáš Mikulík), TJ ŠK PODHORIE (hrajúci tréner Erik Holúbek), FK TRNOVÉ (tréner Dušan Kundra), ŠK DOLNÝ HRIČOV (tréner Ján Masný) - aké sú ambície jednotlivých mužstiev

OFK OVČIARSKO: Vladimír Galbavý, tréner

1. Očakávam že sa ľudia konečne zabavia niečím pozitívnym. Veď šport má predsa zblížiť ľudí.

2. Ciele do jarnej časti sú jasné a to