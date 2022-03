O nedôstojnom živote v unimobunkách na Bratislavskej i anketa pred štartom jarnej časti

K predplatnému MY Žilinských novín teraz dostanete kávovar.

Rómska mimovládna organizácia zažalovala Mesto Žilina. Kritizuje podmienky na bývanie v unimobunkách na Bratislavskej ulici.

Mladý Ukrajinec prišiel zo západnej Európy do Žiliny, aby pomáhal rodákom. Nasmeroval si to do novootvoreného Centra prvého kontaktu.

Varín, to nie je iba Tisova ulica. Pred holokaustom tu židia hrávali futbal s kresťanmi.

Nelichotivá štatistika. Žilina opäť patrí medzi mestá s najväčšou kriminalitou.

Ceny pohonných hmôt prekonali rekordy.

Mesto Žilina prerušilo spoluprácu s partnerskými mestami v Rusku a Bielorusku.

Ambície mužstiev sa rôznia. Anketa v III., IV. a V. lige pred začiatkom jarnej časti.

I. trieda ObFZ Žilina: Aké sú ciele mužstiev pred začiatkom jari?

Pravidlá futbalovej tipovačky.

Žilinskí futbalisti vyradili Komárno, na Trnavu si veria.

Zápasové sumáre z prvého a druhého štvrťfinále play-off Slovenskej hokejovej ligy HK Vlci Žilina - Modré krídla Slovan.

Jakub Linet: Bolo cítiť, že sme hrali po desiatich dňoch.

Šimon Petráš: Pod tlakom sa mi hrá dobre.

1. liga v basketbale mužov a výsledky mládeže.

Majstrovstvá Slovenska dorastu a Majstrovstvá Slovenska mužov a žien: Žilinskí atléti zbierali úspechy.