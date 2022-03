Desaťgólový uragán v Bratislave. Žilinskí hokejisti majú postupový mečbal

Sedem žilinských gólov si podelilo šesť strelcov.

Žilinskí hokejisti sú už len jeden zápas od postupu do semifinále Slovenskej hokejovej ligy. V treťom dueli proti Modrým krídlam Slovan zvíťazili v gólovo bohatom stretnutí na štadióne Ondreja Nepelu 7:3 a v utorok môžu štvrťfinálovú sériu ukončiť.

Modré krídla Slovan – Vlci Žilina 3:7 (2:3, 1:1, 0:3) Góly a asistencie: 9. Gašpar (Chalupa), 10. Lukošik (Bezák), 30. Lukošik (Fatul, Bezák) - 8. Halama (Šmida, Petráš), 15. Šmida (Petráš, Jansons), 18. Halama (Jansons, Petráš), 31. Drtina (Koyš, Cíger), 43. Hřebíček (Linet, Drtina), 53. Petráš (Halama, Hřebíček), 57. Cíger. Vylúčenia: 4-8. Rozhodovali: Orolin, Lesay, Drblík, Valo, Konc st. Stav série: 0:3. MODRÉ KRÍDLA SLOVAN: Hlavaj – Žabka, Fatul, Klučiar, Bezák, Fominykh – Beňo, Krakovský, Gašpar, Uram, Chalupa – Hauser, Parobek, Lukošik, Petráš, Danišovský – Kotzman, Verčík, Petriska, Trubač, Lepskii. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Jansons, Petran, Macek, Halama, Petráš – Hřebíček, Drtina, Jakubík, Šmida, Tibenský – Sloboda, Šidlík, Cíger, Markovič, Koyš – Pišoja, Nahálka, Rehák, Linet, Skladaný.

Ako padli góly:

7:12 - V presilovke 4 na 3 našiel vynikajúcou prihrávkou Šmida osamoteného Halamu a ten z prvej nedal Hlavajovi šancu (0:1).

8:05 - Vlci chybovali v obrane, čo využil Chalupa, ktorý prihral Gašparovi a ten prekonal Škorvánka (1:1).

9:03 - O minútu prišla ďalšia chyba v obrane od Skladaného, čo využil na obrat skóre Lukošik (2:1).

14:37 - Vlci využili aj druhú presilovku - Petrášovu strelu vyrazil Hlavaj pred seba, kde číhal Šmida (2:2).

17:28 - Jansonsova strieľaná prihrávka našla pred bránkou voľného Halamu, ktorý z prvej prekonal Hlavaja (2:3).

29:34 - Fatulovu strelu výborne tečoval Lukošik a Škorvánek na ňu nemal nárok (3:3).

30:32 - Drtina delovkou z pravého kruhu prekonal Hlavaja (3:4).

42:15 - Hřebíčkov nahodený puk od pravého mantinelu skončil aj s prispením žŕdky za Hlavajovým chrbtom (3:5).

52:09 - Po Halamovej nezištnej prihrávke zívala pred Petrášom poloprázdna bránka (3:6).

56:12 - Pri hre domácich bez brankára skóroval cez celé klzisko Cíger (3:7).

Sebastián Šmida, v zápase 1+1: „Vedeli sme, že v Bratislave nás nečaká ľahký zápas. V Žiline nám hralo do karát domáce prostredie a diváci, ktorí boli na našej strane. Keby som to mal porovnať s predošlými zápasmi, doma sme Slovan k ničomu nepúšťali, celý čas sme ovládali puk, hrali sme zodpovedne v obrane. Naproti tomu sme dnes súpera púšťali do šancí, ktoré aj premenili. Som rád, že sme zápas otočili v náš prospech.“

Martin Hřebíček, v zápase 1+1: „Začiatok sa nevyvíjal podľa našich predstáv. Bolo to laxné z našej strany. Ale niečo sme si v kabíne povedali, zdvihli sme sa. Dali sme góly a sme radi, že sme tretíkrát zvíťazili. V prvom zápase série som bol trošku neistý, keďže som hral po dlhšej prestávke spôsobenej zranením. Myslím si, že postupne som sa do toho dostal. Zápas od zápasu sa cítim lepšie a dúfam, že to bude takto pokračovať ďalej.“