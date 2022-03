Ďalšie úspechy žilinskej atletiky: Strieborná Kuricová, strieborný a bronzový Bačík

Žilinčania získavali medaily a zlepšovali osobáky.

Počas prvého marcového víkendu sa uskutočnili halové Majstrovstvá SR juniorov a starších žiakov, pričom Atletický oddiel Žilina získal dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

V sobotu začali juniori a ako prvá sa prestavila Veronika Kuricová v skoku do výšky. Veronika siahala na zlato – svoju základnú výšku 155 cm, ako aj 159 cm. 163 cm skočila na prvý pokus, no následnú výšku 167 cm skočila až na tretí pokus a to jej vynieslo striebornú medailu, nakoľko jedna pretekárka túto výšku skočila na prvý pokus. Veronika mala ešte veľmi nádejný pokus na 170 cm, avšak túto výšku nezdolala. Po dlhšej dobe skákala aj do diaľky, kde sa dostala do osemčlenného finále, kde napokon skončila na 8. mieste.

Ďalšie želiezko v ohni na zisk medaily bol vekom stále ešte dorastenec Michal Bačík, ktorému halová sezóna veľmi vychádzala a potvrdil to aj teraz. V skoku do diaľky výkonom 682 cm bral striebro. V behu na 60 m nielenže vyhral svoj rozbeh (postup do finále), ale opäť posunul hranicu osobného rekordu na skvelých 7,11s. Do finále sa dostal ako jediný dorastenec. Škoda nevydarených prvých 20m, ktoré akoby zaspal. Čas mohol ešte vylepšiť, ale pekných 7,13s a zisk bronzovej medaily ho veľmi potešil. Ďalší veľmi kvalitný výkon dosiahol na 200 m trati, keď po prvýkrát zbehol pod 23s – 22,99s a len 0,07s mu chýbalo na tretie miesto.

Osobný rekord o 2,5s si zabehol aj Ivo Ondrejík na 800m trati a obsadil pekné 6. miesto. Nový osobný rekord si taktiež stanovila Terka Kaprálová na 200m trati. Atletický oddiel Žilina reprezentovali aj Richard Michlík, Petra Simová a Tamara Maleková, ktorí tesne atakovali svoje osobné rekordy. Štafeta dievčat na 4x200m v zložení Kaprálová, Kuricová, Máleková a Simová skončila na 5. mieste.

V nedeľu sa v kategórii staršieho žiactva predstavili kvôli chorobám len traja pretekári - Alexandra Duháčková, Emma Hudecová a Tomáš Briš.

Najlepšie si počínal Tomáš – čo disciplína, to osobný rekord a k tomu super umiestnenia. Beh na 60m už v rozbehu osobný rekord 7,75s a postup do finále, kde ďalším osobným rekordom 7,74s skončil na nepopulárnom 4. mieste len 0,06s za tretím pretekárom. Na 150 m mal čas 19,19s (8. miesto). V skoku do diaľky posunul osobák o 16 cm na 489 cm (11. miesto).

Na 150m vzdialenosti si posunuli osobné rekordy Saša (20,72s) a Emma (21,14s).