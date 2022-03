Dvojgólový Šimon Petráš po výhre nad Slovanom: Atmosférou sme boli unesení

Čo na to tréneri?

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Do zápasu sme chceli nastúpiť s väčšou vervou a energiou. Podarilo sa nám streliť rýchly gól v presilovke, hralo sa nám ľahšie. Tri góly v prvej tretine rozhodli zápas. V druhej časti súper vyrovnal hru a dostali sa do prečíslení. V tretej sa po štvrtom góle zápas dohrával. Faul Vlada Vybirala bol nezavinený, aj keď zasiahol protihráča vysokou hokejkou. Som rád, že sa nikomu nič nestalo. S defenzívnou hrou som spokojný, keďže sme doma neinkasovali. Vidím tam však nedostatky, ktoré nás môžu v ďalších zápasoch stáť lepší výsledok. Chceme hrať útočne a to niekedy prináša riziko, že prepadneme. Musíme si na to dať väčší pozor.“

Rudolf Jendek, tréner Slovana: „Žilina nastúpila do zápasu agresívne. Vedeli sme, že sa budú snažiť čo najskôr streliť góly a rozhodnúť zápas, pretože včera im nerozhodný stav nevyhovoval. Počítali sme s tým a, žiaľ, do zápasu sme vstúpili zbytočným faulom na útočnej modrej čiare. Z tejto presilovky sme aj inkasovali a ďalej sme pokračovali v slabšom výkone, neskoro sme pristupovali k hráčom. Nefungovalo nám to tak ako včera. Celý zápas sme si prehrali v prvej tretine. V druhej časti sa chalani snažili plniť to, čo sme si predsavzali. Bolo to z našej strany lepšie. Žiaľ, nevieme sa strelecky presadiť, aj keď sme mali výborné šance na skórovanie. Musíme byť agresívnejší. V záverečnej päťminútovej presilovke bolo vidieť, že chalani sú v kŕči a nemali sme sily na to, aby sme sa strelecky presadili. Podčiarklo to aj trestné strieľanie.“