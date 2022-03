Prvé štvrťfinále rozhodol jediný gól. Tréner Škorvánek: Veci sme riešili komplikovane

Čo na to tréneri?

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Keď sme sa dozvedeli, že dostaneme Slovan, sledovali sme ich zápasy s Považskou Bystricou. Vedeli sme, že nás čaká súper, ktorý hrá organizovane, výborne bráni a vyráža do protiútokov, čo sa aj dnes potvrdilo. V útočnej tretine sme mali problémy. Nedostávali sme sa do šancí tak, akoby sme si predstavovali. Veci sme riešili komplikovane. Proti dobrej defenzíve súpera musíme byť trošku priamočiarejší. Obaja gólmani podali dobré výkony. Na nás bolo cítiť desaťdňovú pauzu. Verím, že dnešné stretnutie nás nakopne do zápasového rytmu a že sa budeme postupne zlepšovať.“

Rudolf Jendek, tréner Slovana: „Chlapcov by som chcel pochváliť, že v zápase pokračovali v nasadenom trende z predkola play-off. Plnili to, čo sme si predsavzali. Darilo sa nám to plniť. Bohužiaľ, inkasovali sme po menšej chybe v presilovke, ktoré má Žilina kvalitné. Druhú tretinu sme prečkali so cťou. Vedeli sme, že bude pre nás veľmi ťažká, stála nás veľa síl. V poslednej tretine sme si vypracovali množstvo šancí. Bohužiaľ, nepremenili sme ich. Chlapcom ďakujem za predvedený výkon.“