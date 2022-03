Veľká anketa pred jarou v III., IV. a V. lige: Aké sú ambície jednotlivých mužstiev?

Pýtali sme sa štyri otázky.

Už počas posledného marcového víkendu odštartuje v regionálnych futbalových súťažiach jarná časť súťažného ročníka 2021/2022. Pred štartom druhej polovice sezóny sme urobili anketu medzi jednotlivými mužstvami od III. až po V. ligu, kde sme oslovili všetkých zástupcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pýtali sme sa tieto otázky:

1. Po troch rokoch sa konečne odohrá kompletný súťažný ročník. Onedlho odštartuje jarná časť regionálnych futbalových súťaží. Čo od nej očakávate?

2. Keďže nás na konci súťaže čaká reorganizácia, bude sa o čo hrať až do posledného kola, súhlasíte?

3. Aké sú klubové ciele do jarnej časti a s akým umiestnením budete spokojný po poslednom súťažnom zápase?

4. III. liga: Kto je podľa vás najväčším favoritom na postup do II. ligy?

IV. liga: Ktoré mužstvá sú podľa vás najväčšími favoritmi na postup do novovytvorených Majstrovstiev regiónu Stred?

V. liga: Kto je podľa vás najväčším favoritom na postup a naopak, komu zostane v rukách zostupový Čierny Peter?

TJ JEDNOTA BÁNOVÁ: Michal Šajnoha, tréner

1. Je to určite pozitívna správa, že sa odohrá celý kompletný ročník. Dúfam, že futbal bude v týchto časoch ľudí zabávať a prinášať radosť všetkým aktérom na ihrisku aj na tribúnach.

2. Súhlasím, táto sezóna je v tomto špecifická. Bude to určite náročná jar, pretože sa hrá o veľa.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Zaostrené na reorganizáciu súťaží: Kto bude hrať v ktorej lige a aké zmeny prinesie? Čítajte

3. Potešiť našich priaznivcov kvalitnou hrou a samozrejme výsledkami. Úspechom bude umiestnenie zaručujúce účasť v III. lige aj v nasledujúcej sezóne.

4. Po jesennej časti je na čele tabuľky Dolný Kubín o bod pred Martinom, mohol by to byť teda niektorý z týchto dvoch klubov. No pred nami je ešte veľa zápasov, tak nech postúpi ten najlepší.

V uzamknutej časti sa dozviete: - na anketové otázky odpovedajú zástupcovia klubov IV. ligy Sever - OŠK BANÍK STRÁŇAVY (predseda klubu Ján Janči), OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM (predseda klubu Milan Janči) a OŠK ROSINA (tréner Tomáš Bolibruch) - na anketové otázky odpovedajú zástupcovia klubov V. ligy skupina A - ŠK BELÁ (tréner Ján Holúbek), TJ VIŠŇOVÉ (hrajúci asistent trénera Jozef Ondruš), ŠK GBEĽANY (kapitán Michal Jadroň), FK PREDMIER (predseda klubu Maroš Hvizdák), OFK KOTEŠOVÁ (tréner Matej Mozolík), TJ FATRAN VARÍN (hrajúci tréner Miroslav Repáň), TJ DRUŽSTEVNÍK BITAROVÁ (predseda klubu Radoslav Martiník), FK STREČNO (predseda klubu Štefan Tavač) a FK RAJEC (vedúci mužstva Peter Miko) - aké sú ambície jednotlivých mužstiev

OŠK BANÍK STRÁŇAVY: Ján Janči, predseda klubu

1. Konečne to bude spravodlivé a pre všetkých rovnocenné. Súťaž bude odohraná v duchu fair-play a v plnom počte 26 kôl. Každý s každým si to rozdá na ihrisku a aj tabuľka bude spravodlivá.

2. Ani celkom nie. Maximálne sa bude hrať o postup a baráž. Pravidlá reorganizácie sme sa dozvedeli až po konci jesennej časti. Dozvedeli sme sa, že z našej súťaže